İsrail’in saldırıları Gazze’de felaketi büyütüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cumartesi günü Gazze Şeridi genelinde düzenlenen bir dizi İsrail hava ve topçu saldırısında en az 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılar, Gazze Şehri, Deyr el-Belah ve Han Yunus'ta yerinden edilen ailelerin barındığı konut binalarını ve sığınakları hedef aldı.

El-Meyadin muhabirine göre, bombardıman sabahın erken saatlerinde şiddetlendi ve yoğun nüfuslu birçok bölge vuruldu.

Çeşitli mahallelerde can kayıpları bildirildi; ölenlerin bir kısmının kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında, Filistin halkının bitmeyen mücadelesinin sembolü haline gelen Yusuf ez-Zak da vardı.

Yusuf, Gazze’nin merkezindeki es-Sevra Caddesi’nde bulunan ailesinin dairesine düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

2008 yılında İsrail hapishanelerinde doğan Yusuf, bir zamanlar dünyanın en genç tutuklusu olarak tanınıyordu; ilk nefesini, tutuklu annesi Fatıma ez-Zak’ın yanında, demir parmaklıklar ardında almıştı.

O dönem hikâyeleri dünya çapında dikkat çekmişti. İkisi de sonunda serbest bırakıldı, ancak Yusuf’un doğumuyla başlayan işgal ve direnişle şekillenmiş hayatı, yine aynı gölgenin altında son buldu.

Onun ölümü, savaşın Filistinli aileler üzerindeki nesiller arası yıkımını gözler önüne sererek geniş yankı uyandırdı.

Gazze Şehri'nin batısında, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir binaya düzenlenen saldırıda dört Filistinli hayatını kaybetti.

Başka bir saldırı ise Yafa Caddesi'nde el-Safadi ailesinin evini hedef aldı ve üç kişinin ölümüne yol açtı.

Ayrı bir olayda, İslam Üniversitesi kapısı yakınlarında kurulan bir çadıra düzenlenen saldırıda dört Filistinli daha öldürüldü.

Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde ise bir apartman dairesine isabet eden saldırı sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Eşzamanlı olarak Deyr el-Belah’taki el-Manasra yerinden edilmişler kampında yeni bir katliam yaşandı.

Suheyb el-Karinavi, eşi ve çocukları, kaldıkları çadırın bombalanması sonucu hayatını kaybetti.

Bu saldırılar, on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hâlâ güvenli barınaktan yoksun olduğu ve artık sığınak sayılan yerlerin dahi hedef alındığı derinleşen insani krizin ortasında gerçekleşti.

Diğer yandan, BM İnsan Hakları Ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze’de yardım dağıtım noktalarında en az 798 Filistinlinin ölümünü belgelediklerini bildirdi.

Bu ölümler, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Vakfı (GHF) tarafından işletilen noktalar ile Birleşmiş Milletler gibi yardım kuruluşlarına ait konvoyların yakınındaki alanlarda yaşandı.