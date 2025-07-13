'Pizişkiyan, haziran ayındaki İsrail saldırısında hafif yaralandı'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran'ın resmi haber ajansı Fars, Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan'ın 16 Haziran'da İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Habere göre saldırı, Pizişkiyan'ın da katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısı esnasında Tahran'ın batısındaki bir binayı hedef aldı.

Üst düzey güvenlik toplantısı hedef alındı

Fars ajansının aktardığına göre, konsey toplantısı hedef alınan binanın alt katlarında yapılıyordu.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Pizişkiyan'ın yanı sıra Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ve diğer üst düzey yetkililer de bulunuyordu.

Saldırıda, tahliye yollarını kapatmak ve hava sirkülasyonunu kesmek amacıyla binanın giriş ve çıkışlarına altı adet bomba veya füze atıldığı belirtildi.

Patlamaların ardından Pizişkiyan ve beraberindeki yetkililerin, önceden hazırlanmış bir acil durum kapağını kullanarak binadan çıkmayı başardığı ifade edildi.

Bu esnada Pizişkiyan ve diğer bazı yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Haberde, saldırının Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın öldürüldüğü operasyon örnek alınarak modellendiği bilgisine de yer verildi.