İran: El-Udeyd Üssüne saldırı meşru müdafaadır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran silahlı kuvvetlerinin Katar’daki ABD’ye ait el-Udeyd üssüne düzenlediği saldırının, “İran’ın kendi politikalarına yönelik saldırganlıkla yüzleşme ve meşru savunma hakkı çerçevesinde” gerçekleştiğini açıkladı.

Bekai, “İran’ın iyi komşuluk politikalarına bağlı olduğunu, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler yürüttüğünü ve üçüncü tarafların bu ilişkileri bozmalarına izin vermeyeceklerini” vurguladı.

Filistin meselesine de değinen Bekai, “İsrail’in Gazze’ye yönelik süregelen saldırıları ve savunmasız halka karşı işlediği suçların, bu yapının hesap sorulmaksızın hareket etmesinden ve ABD’nin verdiği destekten kaynaklandığını” ifade etti.

Bekai, savaşın durdurulması için harekete geçmeyen bölge ve İslam ülkelerinin, Gazze’deki İsrail saldırılarında büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

İran’ın nükleer programına dair açıklamalarda da bulunan Bekai, “Avrupa taraflarının nükleer anlaşmaya uymadığını, dolayısıyla tetik mekanizmasını devreye sokma haklarının bulunmadığını” kaydetti. Almanya’nın topraklarında Amerikan nükleer silahlarını barındırmasının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na aykırı olduğunu savunan Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) “taraflı, seçici ve profesyonellikten uzak” bir yaklaşım sergilediğini öne sürdü.

Bekai, İran’ın daha önceki müzakerelere ciddi bir tutumla katıldığını ancak karşı tarafın “İran’a yönelik saldırganlıkla ciddiyetsizliğini ispatladığını” söyledi.

Yeni bir diplomatik sürece başlamayacaklarını belirten Bekai, “Yaşananların tekrar etmeyeceğine dair güvence almadan ve İran halkının çıkarlarına hizmet etmeyen hiçbir diplomasiye bağlı kalmayacağız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD temsilcisi Steve Witkoff arasında yeni bir görüşme olasılığına ilişkin ise Bekai, “Arakçi ile Witkoff arasında herhangi bir toplantı için belirlenmiş yeni bir tarih veya yer yok. Sonuç alınacağından emin olmadan yeni bir müzakereye başlamanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.