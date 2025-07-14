İsrail'de tükenmişlik alarmı: İntiharlar zirvede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar'ın İsrail medyasına dayandırdığı haberine göre, bir işgal askeri, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki bir askeri kampta intihar etti.

İsrail askeri sansüründen sızabildiği kadarıyla, sadece Temmuz ayında, 24 yaşındaki yedek asker Daniel Adri, Safed yakınındaki psikolojik sorunlar nedeniyle intihar etti.

10 Temmuz 2025’te ise, Golani Tugayı mensubu bir asker, Sde Teiman toplama kampında başına ateş ederek intihar etmişti.

Tel Aviv Üniversitesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir çalışma, yerleşimci nüfusunun önemli bir kısmının travmatik olaylar sonrasında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geliştirdiğini ortaya koydu. Veriler ayrıca, işgal askerleri arasında TSSB görülme sıklığının arttığını da gösteriyor.

Üniversitenin başka bir çalışması, doğrudan saldırıya maruz kalmamış yetişkin Yahudi İsrailliler arasında bile TSSB prevelansının %63 olarak ölçüldüğünü gösteriyor.

Sadece 2025'in ilk yarısında, acil kliniklere başvuranların sayısı bile savaş öncesine göre 45 kat artışla 430 bini buldu.

İsrail ordusunda intihar vakaları rekor seviyede

İsrail medyası, Kudüs’ün Har Homa Mahallesi’nde bir yedek askerinin ölü bulunduğunu bildirdi.

İsrail gazetesi Haaretz, 2023 Ekim ayında başlayan Gazze Savaşı’ndan bu yana İsrail askerleri arasında intihar vakalarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını aktardı.

Gazete, 7 Ekim 2023’ten yıl sonuna kadar yedi İsrail askerinin intihar ettiğini, 2024 yılında ise bu sayının 21’e yükseldiğini belirtti. 2025 itibarıyla ise yaklaşık 14 askerin intihar ettiği bildirildi.

Haaretz, İsrail ordusunun yılbaşından bu yana intihar sayısına ilişkin resmi rakamları açıklamayı reddettiğini, ancak yıl sonunda verilerin yayımlanacağını kaydetti.

Cumartesi günü, Gazze ve Lübnan’daki işgal savaşına katılan bir İsrail askerinin yaşadığı yoğun psikolojik travma nedeniyle intihar ettiği bildirildi.

Öte yandan, İsrail medyası orduda ciddi personel sıkıntısı olduğunu ve bu nedenle post-travmatik stres bozukluğu (TSSB) yaşayan askerlerin dahi askeri operasyonlara çağrıldığını vurguladı. Bu durum, işgal ordusundaki insan kaynağı krizinin derinliğini gözler önüne seriyor.