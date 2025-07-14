Bekaa’da direnişin orta ve ağır silahlanması yaygınlaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Pazar sabahı Güney Lübnan’ın Sur bölgesine bağlı Alma eş-Şaab yerleşiminin çevresinde geniş çaplı bir tarama operasyonu gerçekleştirdi.

Muhabirler, operasyonun detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Aynı gün, Hizbullah, Cuma günü aracı dört İsrail insansız hava aracı (İHA) füzesiyle hedef alınarak öldürülen savaşçısı Muhammed Hasan Şayb’ın cenazesini Nabatiye bölgesindeki Şarkiye kasabasında düzenledi.

İsrail askeri ve yerel kaynaklara göre, Şayb’ın emekli Lübnan ordusu mensubu olduğu ve Hizbullah’ın saflarında faaliyet gösterdiği, ayrıca direnişe silah ikmaliyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Cumartesi akşamı, İsrail’e ait bir İHA’nın Sur bölgesindeki Nakura açıklarında bir balıkçı teknesine doğru iki el bombası attığı bildirildi.

Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Pazar günü ayrıca, Nebatiye’deki köyünün Mehber mahallesinde açık bir alan İsrail İHA’sı tarafından hedef alındı.

Muhabirler, saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını aktardı.

Öte yandan, Cumartesi akşamı Lübnan’ın kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın Hermel bölgesindeki el-Kasr kasabasında Zeyter ve Akidi sülaleleri arasında çatışma çıktı.

Roket atıldığı ve yoğun silah seslerinin duyulduğu olay, gece boyunca bölgede gerginliğe yol açtı.

Pazar sabahı itibarıyla durumun sakinleştiği bildirildi.

Pazar öğleden sonra, Lübnan Ordusu ve istihbarat birimleri el-Kasr çevresinde operasyon düzenleyerek çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ordu, bölgede çatışmaya karışanların yakalanması için kontrol noktaları kurdu.

Resmi kaynaklar, Bekaa Vadisi’nde rakip sülaleler arasında bu tür olayların sık yaşandığını, Şubat ve Mart aylarında da kaçakçılıkla bağlantılı çatışmaların meydana geldiğini hatırlattı.

Lübnan Ordusu, sosyal medyada yayılan ve silahlı unsurların Suriye’den Lübnan’a girdiği ile ordunun Bekaa Vadisi sınır bölgelerinden çekildiği iddialarını yalanladı.

Ordudan yapılan açıklamada, “İlgili birimler Lübnan-Suriye sınırında normal şekilde görev yapmayı sürdürürken, iç güvenlik durumunu da izlemektedir,” denildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Bekaa’da İngiliz ve Fransız güçlerinin gözetleme kulelerinden çekildiği ve Lübnan ordusunun Tufeyl köyüne geri çekildiği yönündeki haberler de asılsız çıktı.

Ordunun, Tufeyl köyünün doğusundaki Tilal el-Münter bölgesinde faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

En-Nehar gazetesi, Tufeyl yönünden ağır silahlarla Bekaa aşiretlerinin doğu dağ silsilesine sevk edildiği haberlerinin yayılmasının ardından, bu grupların Brital olayından sonra kaçan ve Lübnan güvenlik güçlerince aranan kişiler olduğunun anlaşıldığını aktardı.

El-Liva gazetesi ise Hizbullah’ın Hermel’in kuzeyindeki sınır hattına muharebe birimleri gönderdiğini ve bölgede aşiretler arasında orta ve ağır silahların hızla yayıldığının gözlemlendiğini bildirdi.