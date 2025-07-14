İsrail Televizyonu, Bakü’deki Gizli Culani-İsrail Görüşmelerinin Perde Arkasını Yazdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Haberde, Azerbaycan’da yapılan toplantılara dair haberlerin yayılmasının ardından Suriyeli bir kaynağın Kanal 12’ye bilgi verdiği ve bu görüşmelerin hedeflerini ifşa ettiği belirtildi.

Bu Suriyeli kaynağın verdiği bilgilere göre: ‘Bu İsrail ile Culani hükümeti arasındaki ilk toplantı değil ancak barışa yönelik önemli bir adım sayılabilir. Yine de anlaşma noktasına varmak için birkaç adım daha atılması gerekiyor. Şu ana kadar Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik meselesi gündeme gelmedi; oysa Trump bu anlaşmanın sağlanması için büyük baskılar uyguluyor.’

Haberde, İsrailli yetkililerle Culani hükümeti arasındaki görüşmelere dair ifşa edilen bilgilerin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştiği ve olağan dışı bir olay olarak görülebileceği, ancak aslında Trump’ın baskısıyla yapılan sürekli temasların bir parçası olduğu ifade edildi.

Suriyeli bilgili bir kaynak Kanal-12’ye bu ilişkinin perde arkasına dair detaylar vererek, bu toplantıların esas amacının iki taraf arasında kademeli mutabakatlara ulaşmak olduğunu ve bunun İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinden çekilmesiyle başlayacağını söyledi.

Buna göre, bu Siyonist rejimle ilk görüşme değildi; daha önce de Azerbaycan, Türkiye ve başka yerlerde bir dizi gizli müzakere gerçekleştirilmişti. Bunların çoğu gizli kaldı, ancak hepsi ABD’nin gözetiminde ve ABD Başkanı Trump’ın doğrudan bilgisi dahilinde yapıldı.

Suriyeli kaynak, bu adımların iki taraf arasında bir barış için zemin hazırlayacağını, ancak bunun için uzun süredir atılamayan bazı adımların atılması gerektiğini ifade etti. Buna kaynağa göre:

‘Birinci aşama: İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinden çekilmesi. Golan meselesi ise bu aşamada askıda kalacak ve bu konuda ilk anlaşmanın imzalanması gerekecek.

İkinci aşama: İki taraf arasında gerilimin ve askeri operasyonların durdurulması ve sınır boyunca ayırıcı güçlerin konuşlandırılması.

Üçüncü aşama: Siyasi konularda daha derin temaslar gerçekleştirilmesi ve İbrahim Anlaşmaları benzeri bir anlaşmaya ulaşılması. Ancak bu, tam kapsamlı bir anlaşma olarak görülmüyor; zira bu aşamada birçok karmaşık konu donmuş halde kalacak.’

Suriyeli kaynak ayrıca Kanal-12’ye, Suriye tarafından geçici hükümete yakın temsilcilerin katıldığını ve bu kişilerin mesajları doğrudan Culani’ye iletebilecek kapasitede olduklarını aktardı.

Bugünlerde İsrailli müzakereciler ile Suriye Geçici Hükümeti Başkanı arasında doğrudan bir iletişim kanalının oluştuğuna şahit oluyoruz.

Son görüşme üst düzeyde gerçekleşti, ancak Culani bu görüşmeye katılmadı. Bununla birlikte, onun Bakü’de bulunması ve konaklaması, müzakere heyeti ile geçici başkan arasındaki koordinasyonu gösteriyor.

İsrail tarafı açısından da Azerbaycan, her iki tarafa dost bir ülke olarak görülüyor ve bu da müzakerelerde ve sonuçlarında gerçek bir ilerleme sağlamak için uygun bir fırsat oluşturdu.

Bu kaynak ayrıca söz konusu kanal ile görüşmesinde, Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik meselesinin şu anda gündemde olmadığını, bu konudaki kararın geleceğe bırakıldığını ifşa etti. Böylece müzakerelerin sadece güvenlik ve askeri boyutta değil, siyasi boyutta da ilerlemesi için zemin hazırlanıyor. Bu nedenle gelecekte iki taraf arasında diplomatik veya yarı diplomatik ofislerin açılmasına şahit olabiliriz; bu merkezler nihai anlaşma resmi olarak ilan edilene kadar faaliyet gösterebilir.