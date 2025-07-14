Ahmediyan: Fars Körfezi’nin Güvenliği, Bölge Ülkelerinin Katılımını Gerektirir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran’ın dini liderinin temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, dün (13 Temmuz Pazar günü) Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmesinde Ahmediyan, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısını kınayan BAE’nin tutumundan dolayı teşekkür etti ve iki ülke ilişkileri, ABD ile Siyonist rejimin saldırgan eylemleri ve en önemli bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ahmediyan, Birleşik Arap Emirlikli mevkidaşına hitaben şöyle konuştu: “Fars Körfezi’nin güvenliği ve bu bölgedeki tüm üyelerin birbirine bağlı güvenliği, yalnızca bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabilir. Eğer bir ülkenin güvenliği dış müdahaleyle tehdit altına girerse, tüm bölge olumsuz etkilenir.”

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran’ın temel politikası olan komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme yönündeki kararlılığını yineledi.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan da İran’ın bölgedeki önemli konumuna işaret ederek, “Bölgede güvenliğin sağlanması bölgedeki tüm ülkeler tarafından yapılmalıdır ve bir ülkenin güvenliğinin bozulması, diğer ülkeler üzerinde de olumsuz etkiler bırakır.” dedi.

Ayrıca, ülkesinin tüm zorlukların çözümünde diyalogdan yana olduğunu ve bunu her zaman desteklediklerini ifade etti.