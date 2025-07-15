IKBY'deki petrol sahasına İHA'lı saldırı sonrası üretim durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan bir petrol sahasına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

Amerikalı işletmeci şirket HKN Energy, saldırı sonrası tüm personelin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Yetkililer ve şirket saldırıyı doğruladı

IKBY Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Duhok vilayetine bağlı Şemanki kazasındaki Sarsang petrol sahası bir İHA ile hedef alınmıştır," denildi.

Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'nin hayati önemdeki iktisadi altyapısına yönelik bu terör eylemleri" kınandı.

Sahayı işleten HKN Energy şirketi ise patlamanın ardından "sahanın güvenliği sağlanana kadar hasar gören tesisteki faaliyetlerin askıya alındığını" belirtti.

Şirket, tüm personelin tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma kaydedilmediğini vurguladı.

'Hasar kontrol altına alındı'

Şirket, daha sonra yaptığı bilgilendirmede, acil durum ekiplerinin sahada olduğunu ve hasarı kontrol altına almayı başardığını ifade etti.

Bugünkü saldırı, bölgesel yönetimin Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bomba yüklü bir İHA'yı düşürdüğünü ve diğer iki İHA'nın da Hor Mor petrol sahasına düştüğünü açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Son haftalarda Irak ve özellikle Kürdistan Bölgesi, yetkililerin arkasında kimin olduğunu belirleyemediği çok sayıda İHA ve füze saldırısına tanık oldu.

Bağdat-Erbil gerilimi yükseliyor

Öte yandan son dönemde Bağdat ile Erbil arasında IKBY'nin petrol ihracatı konusunda tansiyon yükseliyor.

Türkiye'nin 2023'te hukuki anlaşmazlıklar ve teknik sorunlar nedeniyle boru hattını kapatmasından bu yana IKBY'nin Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatı durmuş durumda.

Mayıs ayında Irak federal hükümeti, onayı olmadan iki Amerikan şirketiyle doğalgaz sözleşmesi imzaladığı gerekçesiyle IKBY hükümetine dava açmıştı. Bu şirketlerden birinin HKN Energy olduğu biliniyor.