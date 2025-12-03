ABD-İsrail’in İran Planları 20 Yıllık İzlenimde: Kutsal Savunma Deneyimi Yeniden Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- On iki günlük Kutsal Savunma sürecinde ABD ve İsrail’in ortak operasyonları beklenen başarıyı elde edemedi. Bu yenilgi, bölge analistlerinin ve güvenlik çevrelerinin dikkatini, iki ülkenin İran’a karşı yürüttüğü uzun vadeli stratejik planlamalara çevirdi. Uzmanlara göre, söz konusu planlamalar yaklaşık yirmi yıldır devam ediyor ve sadece askeri hazırlıkları değil, istihbarat, diplomasi ve teknoloji alanlarındaki hamleleri de içeriyor.

Planlama süreci kapsamında ABD ve İsrail, yıllar içinde İran’a yönelik çeşitli senaryolar üzerinde çalıştı, dönemsel tatbikatlar düzenledi ve istihbarat raporlarını sürekli güncelledi. Yetkililerin İran’a karşı olası tehditler konusunda yaptığı uyarılar, bu planlamanın merkezinde yer aldı. Ayrıca, kamuya sızan belgeler ve resmi raporlar, iki ülkenin İran stratejisinin ne kadar sistematik ve uzun vadeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Bölge uzmanları, Kutsal Savunma sürecindeki yenilginin, ABD ve İsrail’in mevcut stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olduğunu belirtiyor. Analistler, iki ülkenin yalnızca askeri planlamaları değil, diplomatik ve ekonomik baskı unsurlarını da kapsayan çok katmanlı bir yaklaşımı hayata geçirdiğini vurguluyor.

İran tarafı ise kendi savunma kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor; yerel kaynaklar, Kutsal Savunma deneyiminin Tahran yönetimi için hem stratejik hem de moral bir kazanım sağladığını belirtiyor. Bölgedeki analistler, önümüzdeki dönemde ABD ve İsrail’in İran’a karşı planlarını nasıl güncelleyeceğinin, Orta Doğu’daki güvenlik ve güç dengelerini doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

Bu bağlamda, Kutsal Savunma deneyimi, yalnızca geçmiş bir çatışma olarak değil, bölgedeki uzun vadeli stratejik hesaplamaların da yeniden değerlendirilmesine vesile olan kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.