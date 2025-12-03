İsrail’de Siyasi Çıkmaz İran Gölgesinde: “12 Ay İçinde Savaş” İddiası Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgede gerginliğin yüksek seyrettiği bir dönemde İsrail siyasi çevrelerinden sızan yeni bilgiler, İran dosyasının yeniden ısındığını gösteriyor. Üst düzey bürokratik kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Tel Aviv yönetimi uzun süredir ertelenen erken seçimin yapılmaması ve ABD ile İran arasında durma noktasına gelen nükleer görüşmelerde yeni bir açılımın ortaya çıkmaması hâlinde, gelecek 12 aylık süreçte İran’a yönelik “karar anı”na yaklaşmış olacak.

Bazı güvenlik danışmanları, hükümetin iç politikada sıkıştıkça dış tehdit söylemine daha fazla yaslandığını, özellikle Netanyahu’nun görev süresinin son dönemine girilirken İran’ın nükleer programının tekrar öne çıkarıldığını belirtiyor. Bu yaklaşımın, hem ordu içinde hem de istihbarat kurumları arasında tartışma yarattığı bildiriliyor. İsrail ordusunun üst kademesinin, İran’a yönelik geniş çaplı bir operasyonun bölgesel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çektiği ifade ediliyor.

ABD cephesinde ise İran’la yürütülen görüşmeler aylardır ilerleme kaydetmiyor. Washington’un bölgedeki gerilimin yeni bir çatışma döngüsüne dönüşmemesi için Tel Aviv üzerinde frenleyici bir etki oluşturmaya çalıştığı, ancak İsrail’deki iç siyasi dinamiklerin bu dengeyi zorladığı belirtiliyor. Analistler, İsrail’in ABD’den açık bir onay almadan böyle bir adımın sonuçlarını göze almakta isteksiz olabileceğini, ancak iç politik baskının karar süreçlerini etkileyebileceğini söylüyor.

İran tarafı ise son açıklamalarında, herhangi bir dış saldırıya “ölçüsüz” yanıt vereceğini belirterek tansiyonu düşürmek yerine sert mesajlar göndermeyi sürdürüyor. Tahran’ın bölgedeki müttefikleriyle koordinasyonu artırdığı, özellikle Basra Körfezi hattında askerî devriyelerin yoğunlaştığı bildiriliyor.

Bölgeyi yakından izleyen uzmanlara göre, önümüzdeki birkaç ay kritik olacak. Tel Aviv’deki siyasi takvimin netleşmemesi, Washington–Tahran diyaloğunun belirsizliği ve İran’ın nükleer programına ilişkin tartışmaların sertleşmesi, Ortadoğu’da yeni bir kriz eşiği doğuruyor. Ancak hem bölgesel hem uluslararası güçlerin gerilimi düşürmek için devreye girme ihtimali hâlâ masada.