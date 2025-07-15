Britanya Posta İdaresi Skandalı: 13 Kişinin Canına Mal Olan Faciaya Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- 1999 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 1000 şube müdürü, hatalı şekilde mali açıkla suçlandı. Fransız haber ajansı France 24’ün aktardığına göre, bu yanlışlık, Fujitsu şirketi tarafından geliştirilen "Horizon" adlı muhasebe yazılımındaki sistemsel bir hatadan kaynaklandı. Bu sistem, aslında olmayan bütçe açıklarını gösteriyordu. Sonuç olarak, yüzlerce kişi hakkında adli işlem başlatıldı, bazıları hapis cezasına çarptırıldı ve birçok aile iflas etti.

Soruşturmayı yürüten Wyn Williams şöyle dedi:“Bu skandalın 13 kişinin intiharında doğrudan etkisi olma ihtimali oldukça yüksek.”

Raporda, en az 10 kişinin intihar ettiği ve 59 kişinin ise intiharı düşündüğü açıkça belirtiliyor.

Acı Tanıklıklar

Eski posta müdürlerinden Jo Hamilton, raporun kendilerine yapılan büyük haksızlığı ortaya çıkardığını belirtti. Paula Vennells, Britanya Posta İdaresi’nin eski CEO’su, kendisine yöneltilen 39 bin sterlinlik haksız suçlamanın ardından intihar eden bir yöneticiyi anarken, mahkemede gözyaşlarına boğuldu.

Örtbas Edilen Gerçekler

Wyn Williams, kurumun üst düzey yöneticilerinin sistem hatalarının farkında olduğunu ancak bunları bilerek gizlediklerini söyledi.2010 yılında yazılımın değiştirilmesine rağmen, haksız suçlamalar devam etti.

Geciken Adalet

Fujitsu şirketi her ne kadar bu yaşananları "korkunç bir adaletsizlik" olarak nitelendirse de, mağdurların çoğu hala tazminat alamamış durumda.Toplamda 11.208 tazminat başvurusundan sadece 7.569’u ödenmiş.

Alan Bates, bu adalet arayışının sembol ismi olarak bu süreci şöyle tanımlıyor: “Bu yaşananlar bir tür göstermelik mahkeme tiyatrosudur.”

Televizyon Dizisi ile Yeniden Gündemde

Bu skandal, 2024 yılında yayınlanan bir televizyon dizisi ile kamuoyunun dikkatini yeniden çekti.Polis şimdi bu olayla ilgili dolandırıcılık suçlamalarını araştırıyor.Yeni posta bakanı mağdurların daha hızlı tazminat alacağına dair söz verdi.Ancak mağdur aileler için, bu sözler artık fazla geç kalmış durumda.