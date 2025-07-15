İranlı 3 bin 200 ikram çadırı Erbain ziyaretçilerine hizmet verecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kutsal Türbelerin Geliştirilmesi ve Yeniden İmarı Karargâhı Başkanı Muhammed Celal Maab, Safer ayında, Irak’ta 3 bin 200 resmi ve organize edilmiş ikram çadırının ziyaretçilere hizmet vereceğini duyurdu.

Celal Maab ayrıca, ziyaretçilerin çıkış sınır kapıları güzergâhında günüllü halk tarafından kurulan 600’ün üzerinde hizmet çadırının da faaliyete geçtiğini, ancak henüz resmi izin alamadıklarını söyledi.

Celal Maab, bu yıl ziyaretçilere ve Hz. İmam Hüseyin (a.s) matemine katılanlara yönelik resmi kurumlar tarafından sunulacak hizmetlerin 10-23 Safer tarihleri arasında planlandığını da sözlerine ekledi.