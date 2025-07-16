SDG, Rakka'da askeri yığınak yapıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'nin Rakka vilayetindeki yerel kaynaklar, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) şehir merkezi ve kırsalında dikkat çekici bir askeri yığınak başlattığını bildirdi.

Bölgede güvenlik geriliminin arttığı ve yeni çatışmaların patlak verebileceğine dair endişelerin yükseldiği belirtiliyor.

Russia Today (RT) Arabic'e konuşan kaynaklarına göre, çarşamba şafak vaktinde Halk Koruma Birlikleri (YPG) ve İç Güvenlik Güçleri'ne (Asayiş) bağlı büyük askeri takviyeler, şehir merkezindeki ana karargâhlara ulaştı.

SDG güçlerinin Rakka'nın el-Meşleb ve es-Sinaa mahalleleri ile Saat Kulesi Meydanı civarında yoğun devriyeler düzenlediği aktarıldı.

Şehirde yeni kontrol noktaları kuruldu

Askeri hareketlilik kapsamında, şehre ve güney ile batı kırsalına giden yollara ağır teçhizat yerleştirildiği ve yeni kontrol noktaları kurulduğu ifade edildi.

Kaynaklar ve görgü tanıkları, SDG güçlerinin Naim Meydanı bölgesine girişinin, nedenleri bilinmeyen çatışmalar ve silah sesleriyle eş zamanlı gerçekleştiğini belirtti.

Aktivistler, SDG'nin Saat Kulesi ve Naim meydanlarının yanı sıra Rakka'nın pek çok mahallesinde büyük bariyerler kurduğunu bildirdi.

Ayrıca, Rakka çölünde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin kontrolündeki bölgelere komşu alanlarda da askeri yığınak yapıldığına dair haberler geliyor.