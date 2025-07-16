İsrail medyası: Ordu intihar verilerini gizliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Jerusalem Post’un haberine göre, İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi’nden dokuz milletvekili, Komite Başkanı Yuli Edelstein’a bir mektup göndererek, İsrail ordusunda (IDF) intihar vakalarında yaşandığı öne sürülen “keskin ve endişe verici artış” nedeniyle acil toplantı çağrısında bulundu.

Haberde, girişimin öncülüğünü Milletvekili Merav Michaeli’nin üstlendiği ve söz konusu talebin, Ordu Radyosu muhabiri Doron Kadoş’un İsrail Ordusu Personel Direktörlüğü’nün güncel intihar verilerini kamuoyuyla paylaşmayı reddettiğine ilişkin haberlerinin ardından geldiği belirtildi.

The Jerusalem Post, Kadoş’un son aylarda defalarca bilgi talebinde bulunmasına rağmen İsrail orudusunun, verileri ancak Ocak 2026’da yayımlayacağını bildirdiğini aktardı. Haberde, bu tutumun hem kamuoyunun hem de milletvekillerinin en az altı ay daha beklemesini zorunlu kıldığı kaydedildi.

Milletvekillerinin mektubunda, verilerin açıklanmamasının “kamu güvenini” zedelediği ve İsrail ordusuna yönelik “güven duygusunu” sarstığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu askerleri benzeri görülmemiş bir zihinsel baskı altındayken, bu durumun derhâl açıklığa kavuşturulması ve askerlerin ihtiyaç duyduğu desteği alması için gereken tüm önlemlerin alınması gerekir" ifadelerine yer verildi.

The Jerusalem Post’a göre, milletvekilleri 2023-2024 yılları arasında toplam “38” intihar vakasının kayda geçtiğini, bu vakaların 21’inin 2024 yılı başından itibaren gerçekleştiğini bildirdi. Yalnızca son iki ayda yaşanan artışın geçen yılın aynı dönemine göre %70’e ulaştığı ifade edildi.

Haberde, milletvekillerinin yaşananları İsrail ordusunun özellikle muharip birliklerinde, hatta seçkin birliklerinde “disiplinin ve birlik ruhunun aşınmasına” yol açan ciddi bir gelişme olarak tanımladığı ve askeri makamların “gizlilik eğilimini” eleştirdiği aktarıldı.

Mektupta şu ifadeye de yer verildi: “Yarım yıldır süren bir savaşta, sayıların gizlenmesi kabul edilemez. Şu anda kayıp olan onlarca asker var. Bu sorunun kapsamı açıklığa kavuşturulmalı ve hem disiplinin yeniden tesisi hem de askerlerin ruhsal sağlığına yönelik destek sağlanmalıdır.”

Haberde, milletvekillerinin İsrail ordusundan ordudaki intihar vakalarına ilişkin tam ve güncel verilerin paylaşılmasını ve askerlerin ruh sağlığını korumaya yönelik adımların ele alınacağı bir oturumun ivedilikle yapılmasını talep ettiği bildirildi.

The Jerusalem Post, IDF’nin ne milletvekillerinin oturum talebine ne de Doron Kadoş’un son bilgi başvurusuna yanıt verdiğini belirtti.