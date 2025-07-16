Gazze’de yetersiz beslenme 2 katına çıktı

News ID: 1708439

Gazze’de çocuklar arasında yetersiz veya dengesiz beslenme sonucu vücutta ortaya çıkan sağlık sorunları oranı İsrail’in Mart ayındaki ambargosu sonrası iki katına çıktı. BM verilerine göre, temel gıda ve yardım malzemelerinin sınırlı girişinin neden olduğu insani kriz derinleşiyor.