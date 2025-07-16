Gazze’de yetersiz beslenme 2 katına çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde çocuklar arasında yetersiz beslenme oranı, İsrail’in Mart ayında uygulamaya koyduğu gıda ve yardım malzemeleri ambargosunun ardından iki kat arttı.
Birleşmiş Milletler’in Salı günü yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme oranının Haziran ayında yüzde 10,2’ye yükseldiği belirtilirken, Mart ayındaki oran yüzde 5,5 olarak kaydedilmişti.
Gazze’de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli, İsrail’in Mart ayında ateşkesi bozup savaş operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldı.
İsrail, abluka kapsamında gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişini büyük ölçüde engelledi; Mayıs sonunda ise yardımların girişi sınırlı şekilde açıldı.
UNRWA ve UNICEF gibi BM kuruluşları, son aylarda çocuklar arasında artan beslenme yetersizliği vakalarını raporluyor.
UNICEF Haziran ayında yaklaşık 5 bin 870 beslenme yetersizliği vakası tespit ederken, bu sayı Şubat ayında 2 bin dolayındaydı.
