Siyonist Gazete: Gazze’de Binaların Yüzde 70’i Artık Yaşanamaz Durumda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist «Haaretz» gazetesi bugün, Siyonist rejimin bir harita uzmanına atıfta bulunarak, Gazze Şeridi’ndeki binaların yüzde 70’inin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve yaşanamaz hale geldiğini yazdı.

Gazete, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrindeki binaların yaklaşık yüzde 89’unun tamamen veya kısmen yıkıldığını ekledi.

Bu Siyonist gazetenin yazdığına göre, İsrail ordusu Nisan ayından bu yana her ay Refah’ta yaklaşık 2 bin binayı yıkıyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cebaliye şehirlerindeki binaların yüzde 84’ünün de yıkıldığını belirtti.

Gazeteye göre, Gazze şehrindeki binaların yüzde 78’i ve Deyr el-Belah şehrindeki binaların yaklaşık yüzde 43’ü de Siyonist rejimin ordusunun saldırı ve bombardımanlarında yıkıldı.