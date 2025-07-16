İran: Batı’nın "Sıfır Zenginleştirme" Talebini Kabul Etmeyeceğiz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, bazı Avrupa ülkelerinin “tetik mekanizmasını” (snapback) devreye sokarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını geri getirme tehditlerine tepki olarak, “İran, Batılı ülkelerin yaptığı hatalara karşı bugüne kadar uygun şekilde karşılık verdi ve bundan sonra da verecektir” dedi.

Burucerdi, düşmanın ülkenin bazı nükleer tesislerine yönelik saldırısına değinerek, “Onlar bir hata yaptılar ve bedelini de ödediler; İslami Şura Meclisi bu saldırıya karşılık olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tüm işbirliğinin askıya alınmasını öngören bir yasayı kabul etti. Bu yasa Anayasayı Koruma Konseyi tarafından onaylandı, Cumhurbaşkanına tebliğ edildi ve yürürlüğe kondu” ifadelerinde bulundu.

Burucerdi, “Onlardan gelecek her yanlış adıma karşı bizim de uygun bir tepki göstermemiz doğaldır.

Eğer Avrupa ülkeleri bir başka hata yaparak tetik mekanizmasını devreye sokmak isterse, meclis ve hükümet kesinlikle bu hataya karşı daha önemli kararlar alacak ve onlar da zarar göreceklerdir” ifadesini kullandı.

Burucerdi, “Umarız Avrupalılar aklıselimle hareket eder. İran İslam Cumhuriyeti, tehdit edilebilecek bir ülke olmadığını defalarca göstermiştir ve baskı ve tehditlerle meşru ve yasal haklarından asla vazgeçmeyecektir” dedi.

İran’ın müzakere ilkesine karşı olmadığını belirten Burucerdi, “Her müzakerenin kendi kuralları vardır. Uranyum zenginleştirme konusundaki meşru ve yasal hakkımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Zenginleştirme, ülkenin ihtiyaçlarına göre sürdürülecek meşru bir haktır” dedi.

Burucerdi, “Müzakereler ancak İran’ın zenginleştirme hakkının korunması şartıyla bir anlam taşır ve biz kesinlikle Batı’nın ‘sıfır zenginleştirme’ gibi taleplerini kabul etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.