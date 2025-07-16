Soykırımcı İsrail 24 Saatte 51 Filistinliyi Katletti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 Filistinli şehit oldu.

Gazze’ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan soykırımcı İsrail’in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yiyecek bulma ümidiyle insani yardım almak isteyen Filistinliler ve sivil yapılar vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Siyonist İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nı bombaladı.

Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 5’i çocuk 11 kişi şehit oldu, 20 kişi de yaralandı.

Şati Kampı’nda soykırımcı İsrail ordusunun “Nassar” ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli şehit oldu. Hedef alınan ev yıkılırken, patlama sonucu yangın meydana geldi ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde soykırımcı İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusuna ait insansız hava aracının kentin doğusundaki Tuffah Mahallesinde Şaban er-Ris Okulu çevresini hedef alması sonucu 3 Filistinli şehit oldu.

Kentin doğusundaki Derec Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı binada 1 Filistinli şehit oldu ve yaralananlar oldu.

İşgalci İsrail savaş uçaklarının Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki El-Babeydi Caddesi’nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu bir kadın şehit oldu, birçok kişi yaralandı.

Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesinde soykırımcı İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli şehit oldu. Zerka Mahallesinde Siyonist İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde 5 Filistinli şehit oldu.Soykırımcı İsrail ordusunun Zeytun Mahallesinde evini bombaladığı 1 Filistinli şehit oldu.

Er-Rimal Mahallesi’nde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın soykırımcı İsrail ordusunca bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi şehit oldu.

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü Gazze Yardım Vakfı’na ait yardım dağıtım merkezi yakınında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2’si kadın 4 Filistinli şehit oldu.

Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi’de İsrail ordusunun Cerrar el-Kudra Okulu’nun çevresinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 1 Filistinli şehit oldu.

Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivilleri hedef alması sonucu 7 Filistinli şehit oldu.

Gazze’nin kuzeyinde, İsrail helikopterlerinin 2 evi hedef alması sonucu aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Cibaliya’nın doğusunda binaları ve çeşitli yapıları havaya uçurmaya devam ediyor, bölgede büyük patlama sesleri duyuluyor.