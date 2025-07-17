İsrail’den İran casuslarına “ağır bedel” uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’deki bir habere göre, son aylarda “onlarca” İsraillinin İran adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınması üzerine İsrail hükümeti, iş birliğini engellemeyi amaçlayan bir halkla ilişkiler kampanyası başlattı.

İsrail Ulusal Kamu Diplomasisi Müdürlüğü ve iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından duyurulan “kolay para, ağır bedel” adlı kampanyanın, radyo, internet ve sosyal medyada yayınlanacak reklamlarla, vatandaşlara İran için casusluk yapmanın ağır cezalara yol açacağı mesajını vermeyi hedeflediği belirtildi.

Habere göre, kampanyada, “5.000 Şekel karşılığında ailenizi mahvetmeye değer mi?” gibi ifadeler kullanılıyor ve düşmana bilgi vermenin ömür boyu hapis cezasıyla sonuçlanabilecek ciddi bir güvenlik suçu olduğu hatırlatılıyor. Ayrıca, böyle bir teklif alanların İsrail polisine bildirimde bulunmaları isteniyor.

Kampanyanın, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları ile İran’dan gelen yüzlerce füze sonrasında başlayan 12 günlük ateşkes öncesinde başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca, İran adına casusluk yapıldığına dair haberlerin artması üzerine duyurulduğu belirtildi.

Yetkililere göre, bu casusluk faaliyetleri arasında askeri ve hassas alanların fotoğraflanması, ülke içinde silah taşınması ve suikast planlarının hazırlanması yer alıyor. Gözaltına alınan en az bir şüphelinin İran’a giderek yöneticileriyle buluştuğu ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı veya Şin Bet Başkanı’na suikast düzenlenmesi için görevlendirildiği iddia edildi.

Times of Israel’e göre, bu casusluk faaliyetlerinde çoğunlukla ekonomik sıkıntılar yaşayan ve sosyal bağları zayıf İsrailliler hedef alınıyor. Haziran ayında Tiberias’ta, “üst düzey bir şahsın” suikastı için kişi başı 60.000 dolar teklif edilen iki kişi gözaltına alındı.

Bazı gözlemciler, ülkedeki siyasi bölünmelerin “ihanetten kaçınma yönündeki toplumsal baskıyı” zayıflatabileceğini belirtti.

Şin Bet, bu casusluk eğiliminin çoğunlukla “para hırsı”yla kaynaklandığını öne sürdü.

Geçen yıl içinde Şin Bet ve polisin, İran adına çeşitli görevler için işe alınan 25’ten fazla İsraillinin tespit edildiği, 35’ten fazla kişi hakkında ciddi suçlamalarla dava açıldığı bildirildi.

Habere göre, İsrailli yetkililer, İran’ın son yıllarda bu faaliyetleri hızlandırdığına ve yüzlerce İsraillinin İran adına çalışıyor olabileceğine inanıyor.