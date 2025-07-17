Yunan liman işçileri İsrail'e giden askeri sevkiyatı engelledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yunanistan'ın Pire Limanı'nda binlerce işçi ve aktivist, dün gece İsrail'e askeri malzeme taşıyan bir gemiyi engellemek için kitlesel bir eylem düzenledi.

Liman İşçileri Sendikası (ENEDEP), PAME ve Pire Emek Merkezi'nin çağrısıyla toplanan kalabalık, COSCO Shipping Pisces adlı gemideki askeri teçhizatın boşaltılmasına karşı çıktı.

Eylemciler, sevkiyatın Gazze Şeridi'ndeki katliamı sürdürmek amacıyla İsrail'e gönderildiğini belirtti.

'Ellerimizi kana bulamayacağız'

Eylemde "Liman işçileri ve emekçiler suç ortağı olmayacak, ellerini kana bulamayacak," mesajı öne çıktı.

ENEDEP Başkanı Markos Bekris, gemideki askeri amaçlı güçlendirilmiş çelik içeren beş konteynerin tespit edildiğini ve gemi ayın 20'sine kadar limanda kalacağı sürece boşaltılmamasını güvence altına alacaklarını açıkladı.

Bekris, "Mesajı aldılar. Başka bir hamle olursa karşılığını alacaklar. Hazırız ve gerekirse eylemi tırmandırırız," diye konuştu.

Bu eylemin sadece Filistin halkıyla bir dayanışma olmadığını vurgulayan Bekris, aynı zamanda Yunanistan'ın emperyalist savaşlara dahil olmasının Pire'yi ve tüm ülkeyi misilleme hedefi haline getirmesine karşı bir duruş olduğunu ifade etti.

Eyleme Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Filistinli İşçiler Genel Birliği'nden de heyetler katıldı.