Yerleşimci lideri, canlı yayında köşeye sıkıştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yerleşimci hareketinin "vaftiz annesi" olarak tanınan aşırı sağcı İsrailli Daniella Weiss, gazeteci Piers Morgan ile yaptığı mülakatta, Gazze'de öldürülen Filistinli çocuklarla ilgili sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınınca tansiyon yükseldi.

Morgan'ın defalarca yönelttiği "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 20 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi hakkında ne hissediyorsunuz?" sorusunu saptıran Weiss, konuyu Filistinlilerin İsrail'e yönelik saldırılarına ve çocukların eğitimi meselesine getirdi.

'Çocuklara Yahudilerden nefret etmeyi öğretmemeliler'

Piers Morgan'ın ısrarlı soruları karşısında Weiss, "Bence ebeveynler, çocuklarına Yahudilerden nefret etmeyi ve Yahudileri öldürmeyi öğretmeden önce çok dikkatli olmalı," ifadelerini kullandı.

Weiss, Filistinli çocukların ölümüyle ilgili kişisel hislerini açıklamayı reddederek, "Araplar, Gazzeliler, Ürdünlüler, Suriyeliler ya da her kimse, çocuklarını yetiştirme biçimlerine çok ama çok dikkat etmeli," dedi.

Morgan'ın, ölen çocuklarla ilgili hiçbir şey söylemeyecek misiniz sorusuna ise Weiss, "7 Ekim katliamının bir sonucu olarak yaşanan her şey hakkında söyleyecek çok şeyim var," yanıtını verdi.

'Ölen çocukları umursamıyorsunuz'

Weiss'ın sorulardan kaçınması üzerine Piers Morgan, "Ölen Filistinli çocukları umursamıyorsunuz. Ölen çocuklar için herhangi bir sempati, üzüntü ya da empati ifade edemiyorsunuz," diyerek tepki gösterdi.

Weiss'ın, Morgan'ı medya mensubu olarak sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlamasının ardından Morgan, "Zerre kadar umurunuzda değil, değil mi?" diye sordu.

Tartışmanın tırmanmasıyla Morgan, Weiss'ı şu sözlerle suçladı:

"Siz umursamıyorsunuz. Tek istediğiniz bütün Filistinlilerin gitmesi. Tek istediğiniz Batı Şeria ve Gazze'yi ele geçirmek. Bu süreçte kaç kişinin öldüğünü umursamıyorsunuz. Hepsinin gitmesini istiyorsunuz. Umurunuzda değil, değil mi? İşin aslı bu."

Weiss, bu suçlamalara, "İzleyici karar verecektir," diyerek karşılık verdi. Morgan ise mülakatı sonlandırarak Weiss'a teşekkür etti.