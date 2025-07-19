İran Vakıflar Başkanı: Bu Yılki Erbain, Siyonizm Karşıtı Bir Yüz Taşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu Başkanı Hacı Seyyid Mehdi Hamuşi, Samarra ve Beled bölgelerinde düzenlenen Erbain komiteleri ve moakib (hizmet çadırları) toplantısında yaptığı konuşmada, Erbain yürüyüşünün çağdaş dünyadaki eşsiz önemine dikkat çekti. Hamuşi, Erbain’in derin manevi anlamlar taşıdığını ve bu maneviyatı kalpten hissetmek gerektiğini ifade etti.

Hacı Hamuşi, Erbain döneminde milyonlarca ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen yoğun hareketliliğin dünya kamuoyuna etkili bir şekilde gösterilmesi gerektiğini belirtti. “Bu, çağdaş dünyadaki en nadir toplu etkinliktir. İmam Hüseyin (a.s.) bu yolu açtı, bizler de tüm gücümüzle bu çağrıya yanıt vermeliyiz” dedi.

Irak’taki ziyarat yollarının güvenliğine de değinen Hamuşi, İranlı ziyaretçilerin Kerbela, Kazımiye, Samarra ve Necef’teki kutsal mekanlara rahatça ulaşabildiğini söyledi. Bu güvenliğin büyük ölçüde Haşdi Şabi güçlerinin çabalarıyla sağlandığını vurgulayan Hamuşi, Irak halkıyla olumlu ilişkilerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayarak halklar arası bağları güçlendireceğini ifade etti.

İslam birliğine vurgu yapan Hamuşi, “Sünni kardeşlerimize dostluk elini uzatıyoruz, çünkü düşmanımız ortaktır. Samarra ve Beled’deki ziyareti geliştirmek büyük bereketler getirir. Bu bölgelerdeki moakibler gerçek anlamda cihat ediyor. Bu cihadı daha da güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Bu yılki Erbain’in siyasi ve bölgesel koşullara bağlı olarak farklı bir anlam taşıdığını belirten Hamuşi, “Bu yıl Erbain, Siyonizm ve ABD karşıtı bir yüze sahip. Fedakârlık, şehadet, ulusal birlik ve Yüce Lider’in hikmetli önderliğini doğru bir şekilde anlatmalıyız. Düşmanlarımızı, özellikle Siyonist rejimi nasıl dize getirdiğimizi göstermeliyiz” dedi.

Hamuşi, Erbain’in yalnızca bir dini tören olmadığını, aynı zamanda İslam dünyasının birliğini ve direniş ruhunu yansıtan bir medeniyet hareketi olduğunu vurguladı. Ulu camilerin coğrafyasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Hamuşi, Erbain’in bu yıl tüm dünyaya İslam’ın gücünü ve Siyonizm karşısındaki kararlı duruşunu göstereceğini sözlerine ekledi.