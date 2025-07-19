İsrail medyası: Weizmann Enstitüsü felç oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Calcalistech’in bildirdiğine göre, 15 Haziran Cumartesi sabahı İran’dan fırlatılan iki balistik füze, İsrail’in Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde “büyük çaplı” hasara yol açtı.

Maddi zararın yaklaşık “iki milyar” şekel olduğu tahmin ediliyor. Ancak uzmanlara göre, fiziksel yıkımın ötesinde bilimsel araştırmalar, deneyler ve öğrencilerin akademik geleceği açısından daha “derin etkiler” söz konusu.

Enstitüde bağışıklık sistemi üzerine araştırmalar yürüten ve Kadınların Bilimsel Alanda İlerlemesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin başında bulunan Prof. Idit Shachar, Calcalist’in Ulusal Ekonomi Konferansı kapsamında verdiği röportajda, “Bu saldırı araştırmalarımızı yıllarca geriye götürdü.” ifadelerini kullandı.

Shachar, saldırının gerçekleştiği geceyi uykuda geçirdiğini ve sabah saatlerinde telefonunu açtığında olaydan haberdar olduğunu belirtti. “Enstitüden gelen yüzlerce WhatsApp mesajı ve videolarla karşılaştım. Çok büyük bir olay yaşanmıştı.” dedi.

Başlangıçta laboratuvar binasının zarar görmemiş olabileceğini umut ettiğini ifade eden Shachar, olay yerine vardığında “ciddi bir yıkımla” karşılaştığını belirtti.

Shachar, Tel Aviv’den enstitüye motosiklet kaskı takarak gittiğini, çünkü binanın çökme riski taşıdığını aktardı. “Her şey yıkılmıştı, molozların üzerinden geçmek zorundaydık. Dördüncü kattaki laboratuvarımda kapılar savrulmuş, camlar kırılmış, buzdolabı kapakları fırlamıştı.” dedi.

Shachar, araştırmalarının deney fareleri ve hasta örnekleriyle yürütüldüğünü, elektrik kesintisi nedeniyle buzdolaplarındaki örneklerin bozulduğunu ifade etti. Hayvan laboratuvarı zarar görmese de araştırma faaliyetleri tamamen durdu. “Son aylarda inşa ettiğimiz her şey yok oldu. Hasarın tam boyutunu hâlâ bilmiyoruz.” dedi.

En büyük belirsizliği öğrencilerin yaşadığını belirten Shachar, “Öğrenciler sınırlı sürede doktora ve yüksek lisans programlarını tamamlamak zorunda. Ancak ne zaman ve nasıl araştırmalarına devam edecekleri belirsiz.” dedi. Shachar, bu belirsizliği gidermek için çözümler üretmeye çalıştığını söyledi.

Calcalistech’e göre, enstitü, araştırmaların sürdürülebilmesi için geçici laboratuvar alanları tahsis etmeye başladı. Ancak yeni ekipman tedariki ve çalışmaların yeniden başlaması uzun bir süreç gerektiriyor.

Shachar “Aylara, hatta yıllara geri dönüp, nereden yeniden başlayabileceğimize bakıyoruz.” dedi.

Shachar, “temkinli bir iyimserlikle bazı fırsatların da doğabileceğini” ifade etti. ABD’de bilimsel bütçelerde yaşanan kesintiler nedeniyle çok sayıda bilim insanının yeni araştırma alanları aradığını, İsrail’in istikrar sağlaması durumunda yurt dışındaki bilim insanları için cazip bir seçenek haline gelebileceğini öne sürdü.

“Yeniden toparlanacaklarını” iddia eden Shachar, “Ama bu uzun bir yol olacak.” sözleriyle röportajı sonlandırdı.