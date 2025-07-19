İsrail, Yemen füzesiyle sarsıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Yafa’daki (Tel Aviv) Lod (Ben Gurion) Havalimanı’nı hedef alan bir füze saldırısını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırının, Gazze’ye yönelik süren İsrail saldırılarına ve "soykırım suçlarına" doğrudan yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, saldırının "Filistin-2" adlı hipersonik balistik füze ile gerçekleştirildiğini doğrulayarak, operasyonun "hedefine başarıyla ulaştığını" belirtti. Seri, saldırının büyük paniğe yol açtığını, “milyonlarca Siyonist yerleşimcinin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını” ve havalimanı faaliyetlerinde aksamalara neden olduğunu kaydetti.

Seri, operasyonun Filistin halkı ve Gazze’deki direniş güçleriyle dayanışma amacı taşıdığını vurgulayarak, bunun “mazlum Filistin halkı ve cesur savaşçıları için bir zafer” olduğunu ve İsrail işgalinin “Gazze Şeridi’ndeki kardeşlerimize karşı işlediği soykırım suçuna” bir yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

Yemenli yetkili, Yemen ordusunun saldırılarını İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları duruncaya ve ablukayı kaldırıncaya kadar sürdüreceğini belirtti.

Arap ve İslam dünyasına Gazze’ye destek çağrısı

Tuğgeneral Seri açıklamasında, Arap ve İslam ülkelerine Gazze’ye destek vermeleri çağrısında bulundu. İsrail’in ablukası ve sürekli bombardımanı altındaki Gazze’de yaşanan insani felakete karşı toplu hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında Arap ve İslam halklarına da çağrıda bulunan Seri, Gazze direnişine destek için kitlesel hareket çağrısı yaparak şunları söyledi: “Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için tüm ümmeti harekete geçmeye çağırıyoruz. Onlar, kesintisiz bir kuşatma ve durmak bilmeyen zalim bir saldırı altında. Dininize sahip çıkmıyorsanız, Arap kimliğinize sahip çıkın; Araplığınıza sahip çıkmıyorsanız, insanlığınıza sahip çıkın."

“Sıra size de gelecek” uyarısı

Seri, sessiz kalmanın yalnızca Gazze ile sınırlı sonuçlar doğurmayacağını vurguladı: “Eğer bu suçlu düşman Gazze’de planını uygulamada başarılı olursa, sıra size de eninde sonunda gelecektir.” ifadelerini kullandı.

İsrail: Yemen’den füze ateşlendi, sirenler çaldı

Öte yandan, İsrail işgal ordusu Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan bir füzenin tespit edildiğini ve bunun üzerine Tel Aviv ile işgal altındaki Kudüs’te hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

İsrail medyası ise Guş Dan bölgesi ile Kudüs’teki yerleşimcilerin derhal sığınaklara yönlendirildiğini ve füzenin fırlatılmasının ardından Ben Gurion Havalimanı’nın geçici olarak kapatıldığını bildirdi.