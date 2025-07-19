Orgeneral Musevi: Hava savunma, her tehdide pişman edici yanıt verebildiğini kanıtladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orgeneral Musevi, 12 günlük dayatılmış savaşın aziz şehitleri ile onların muhterem ailelerine ve gazilere saygı ve takdirlerini sunarak, hava savunma güçlerinin tüm mensuplarına teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı, 12 günlük savaşın operasyonel sürecinin analizine ve mevcut hazırlıklara ilişkin değerlendirmeleri sırasında, “Hava savunması, ülke semalarını koruma görevinde ön safta yer almakta ve her düzeydeki tehdide karşı kararlılıkla durarak, İran milletinin düşmanlarını pişman etmeyi başarmıştır” dedi.

Orgeneral Musevi, düşmana ait hava araçlarının bu çap ve sayıda düşürülmesinin, hava savunma birliklerinin kabiliyeti, kararlılığı ve cesaretinin bir göstergesi olduğunu ve bunun İran halkının tarihi hafızasında yer alacağını ifade etti.

Musevi, sistemlerin güncellenmesi ve yeniden yapılandırılması, tehditlere uygun yeni taktik ve tekniklerin, yaratıcı çözümlerin kullanılması, operasyonel çevikliğe odaklanılması, yerli bilimsel ve teknolojik imkânlardan yararlanılması gerektiğine dikkat çekerek “Şayet düşman, aziz ülkemiz İran’a yeniden saldırı niyetinde olursa, Allah’ın yardımıyla, önceki saldırılardan çok daha ağır darbelerle karşılaşacak ve daha büyük bir yenilgi yaşayacaktır” uyarısında bulundu.