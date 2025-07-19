Irakçi’den Avrupa’ya sert eleştiri: İsrail’in saldırılarına verilen destek hukuksuzluğu normalleştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maksim Pro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından Batı Asya bölgesindeki son gelişmeler, İran’ın nükleer meselesi, Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve Gazze’deki soykırımın şiddetlenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Irakçi, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarının BM Şartı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, bu eylemlere bazı Avrupa ülkelerinin verdiği uygunsuz destekleri eleştirdi ve bu tür sorumsuz tutumların yasa dışılığın normalleşmesine ve bölgesel ile küresel düzeyde güvensizliğin artmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Gazze’deki soykırımın sürmesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin işgalci rejimin Filistin halkına yönelik korkunç suçları karşısında sessiz kalmasına değinen Irakçi, Siyonist rejimin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden aldığı silah ve siyasi destek sayesinde cezasız kaldığını, bunun da mevcut durumun başlıca nedeni olduğunu ifade etti. Irakçi, İsrail rejiminin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden eylemleriyle mücadele konusunda tüm ülkelerin sorumluluk üstlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı ise bölgedeki son gelişmelerin çatışmaları artırmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, sorunların çözümü ve İran’ın nükleer meselesinin müzakere yoluyla çözümüne yönelik diplomatik çabaları desteklediklerini belirtti ve tüm taraflara bölgedeki gerilimin tırmanmasını önleme çağrısında bulundu.

İki ülkenin dışişleri bakanları ayrıca ikili ilişkiler ve konsolosluk meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.