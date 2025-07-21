Sabotaj girişimlerine rağmen Hanzala gemisi Gazze'ye yola çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hanzala adlı gemi, seyre çıkmadan hemen önce maruz kaldığı "tehlikeli sabotaj girişimlerine" rağmen Gazze Şeridi'ne doğru yolculuğunun son etabına başladı.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, geminin İsrail'in iki milyondan fazla Filistinliye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmak amacıyla bugün sabah saatlerinde İtalya'nın Gallipoli kentinden ayrıldığını duyurdu.

Komite, geminin Gazze'deki çocuklara ilaç, bebek maması ve küçük oyuncaklar taşıdığını belirterek, "Biz hükümetler değiliz, biz suçlara sessiz kalmayı reddeden özgür halklarız," mesajını verdiğini vurguladı.

Kalkış öncesi tehlikeli sabotaj girişimleri

Uluslararası Komite, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Hanzala gemisinin yola çıkmadan önce ciddi sabotaj girişimlerine hedef olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "hareketini engellemeye yönelik bariz bir girişimle motor pervanesine sıkıca sarılmış bir ipin tespit edildiği" belirtildi.

Daha da ciddi bir olay olarak, mutfakta "su" olarak etiketlenmiş bir kapta, sülfürik asit olduğu tahmin edilen yakıcı bir kimyasal maddenin bulunduğu ve bu durumun mürettebat arasında yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.

'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Komite, "bu sabotaj eylemlerine karışanları belgeleyen video kayıtlarına" sahip olduğunu belirterek, "acil bir soruşturma açılması ve sorumluların hesap vermesi" çağrısında bulundu.

Bu saldırıların kendilerini yıldırmayacağını vurgulayan komite, "Bu saldırılar, barışçıl halk mücadelemizi sürdürmekten bizi alıkoyamayacaktır," ifadelerini kullandı.