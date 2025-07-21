Irak direnişi: Kürdistan'daki petrol sahalarının bombalanması bir iç hesaplaşmadır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Direniş Grupları Koordinasyonu, dün yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarını hedef alan son bombalı saldırıların, petrol şirketleri ile bölgesel hükümet arasında bir "hesaplaşma" olduğunu belirtti.

Heyetten yapılan açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'nin tanık olduğu ve petrol sahalarını vuran bombalama eylemleri, petrol şirketleri ile bölgesel hükümet arasında bir hesaplaşmadan ibarettir ve sınırlarını aşan bir ihtilaf değildir," denildi.

'Halkın çıkarlarına zarar veren eylemlerden uzağız'

Açıklamada, İslami Direniş'in ülkedeki sivillerin veya güvenlik güçlerinin çıkarlarına zarar verecek eylemlerle bir ilgisi olmadığı vurgulandı:

"İslami Direniş, tüm oluşumlarıyla, ülkenin kuzeyinde veya güneyinde olsun, halkın ya da güvenlik güçlerinin çıkarlarına zarar veren her türlü eylemden daima uzak durmuştur ve durmaya devam edecektir. Milli çıkar, hedeflenen gayemiz olarak kalacaktır."

Bölgesel yönetime 'krizleri ihraç etmeyin' uyarısı

Koordinasyon Heyeti, açıklamasının sonunda IKBY hükümetine "samimi bir tavsiyede" bulunarak, iç sorunlarını merkezi hükümete yansıtmaktan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, bölgesel yönetimin "krizleri taşıma siyasetine girmek yerine, yoksulluk ve yoksunluk çeken Kürt vatandaşının ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeye" odaklanması gerektiği kaydedildi.