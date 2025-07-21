Netanyahu’dan mahkeme duruşmasına erteleme talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu hafta yapılması planlanan mahkeme ifadesi sağlık durumu nedeniyle ertelendi.

Başbakanlık Ofisi dün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun gece boyunca kendini iyi hissetmediğini, muhtemel bozuk gıdalardan kaynaklanan bağırsak iltihabı teşhisi konduğunu bildirirken durumunun iyi olduğu, evinde damar içi sıvı tedavisi gördüğü ve doktor tavsiyesiyle önümüzdeki üç gün evde istirahat edeceğini kaydetti.

Netanyahu, avukatları aracılığıyla bugün mahkemeye başvurarak, yarın ve ertesi gün gerçekleşecek duruşma kapsamındaki ifadesinin ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, dün yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun sağlık sorunları ve mahkemenin işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'teki vardiyası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri duruşma yapılamayacağını duyurdu.

Savcılık, talebi kısmen kabul ederek ifadenin haftaiçine ertelenmesini önerdi.