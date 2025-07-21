Barrack’tan Lübnan'da kritik temaslar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn, bu sabah saat 09:00’da Baabda Sarayı’nda ABD elçisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve İsrail’in ateşkes anlaşmasını uygulamamasıyla bağlantılı silah meselesinin karmaşık yönlerinin ele alınması bekleniyordu.

Barrack, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan Baabda Sarayı’ndan ayrıldı.

Ayrıca, ABD elçisinin saat 10:30’da Başbakan Nevaf Selam ile görüşmek üzere Büyük Saray’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Barrack'ın yarın, Ayn el-Tineh’te Parlamento Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi planlanıyor.