21 Temmuz 2025 - 13:04
News ID: 1710172
Barrack’tan Lübnan'da kritik temaslar

Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn ile ABD elçisi Thomas Barrack, Baabda Sarayı’nda bölgesel gelişmeleri görüştü. Barrack, görüşme sonrası sessiz kaldı; bugün Başbakan, yarın Parlamento Başkanı ile bir araya gelecek.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn, bu sabah saat 09:00’da Baabda Sarayı’nda ABD elçisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve İsrail’in ateşkes anlaşmasını uygulamamasıyla bağlantılı silah meselesinin karmaşık yönlerinin ele alınması bekleniyordu.

Barrack, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan Baabda Sarayı’ndan ayrıldı.

Ayrıca, ABD elçisinin saat 10:30’da Başbakan Nevaf Selam ile görüşmek üzere Büyük Saray’ı ziyaret edeceği bildirildi. 

Barrack'ın yarın, Ayn el-Tineh’te Parlamento Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

