Irakçi: Zenginleştirme Programımızdan Vazgeçemeyiz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Seyyid Abbas Irakçi Fox News kanalına verdiği röportajda, “İran’ın zenginleştirme programı yeniden başladı mı? Hâlâ devam ediyor mu, yoksa zararlar o kadar şiddetliydi ki tamamen durduruldu mu?” şeklindeki soruya yanıt verdi. Programın tamamen durdurulmadığını; zararların ciddi ve ağır olmasına rağmen programın sürdüğünü belirten Irakçi, “Bu program, bizim bilim insanlarımızın bir başarısıdır. Bunun da ötesinde, artık bu mesele milli gururumuzla ilgilidir. Zenginleştirme bizim için çok kıymetlidir.” dedi.

Irakçi, “Neden zenginleştirilmiş uranyumu bazı ülkeler gibi ithal etmiyorsunuz? Neden bunun bir kısmı anlaşmanın parçası olup yerli üretim yerine ithal edilmiyor?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Çünkü bu, bizim ulaştığımız bilimsel bir başarıdır. Neden kendimiz üretebildiğimiz bir şeyi ithal edelim?”

İran Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: “Biz hiçbir zaman %90 oranında zenginleştirmeye gitmeyeceğiz. Nükleer santraller için yakıt üretiminde %5’in altında kalmaya bağlıyız. Ayrıca, TRR adlı bir araştırma reaktörümüz olduğu için %20’ye kadar da zenginleştirme yapıyoruz. Uranyumu kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda zenginleştiriyoruz.”