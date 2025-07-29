Pep Guardiola: "İnsanlık ölmüştür" – Manchester City teknik direktörü bir kez daha Gazze halkının sesi oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birçok futbolcu ve teknik direktör, kendi çıkarlarından korktukları için Gazze’deki çocukların trajik durumu ve İsrail’in soykırımı hakkında konuşamıyorken, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola, ikinci kez Gazze halkının sesi oldu ve şöyle dedi:“Gazze’deki felaketler karşısında sessizlik nedeniyle insanlık ölmüştür.”

UNICEF’in verilerine göre, Gazze'de 470 bin kişi açlık ve yetersiz beslenmeden muzdarip ve 71 bin kişi ölüm riskiyle karşı karşıya.

Pep Guardiola geçen ay da Gazze hakkında konuşmuş, Filistin halkının durumunu acı verici olarak nitelendirmiş ve dünyayı İsrail rejiminin bu büyük suçları karşısında sessiz kalmamaya çağırmıştı.

Parstoday, Fars Haber Ajansına dayandırdığı haberinde, Manchester City'nin teknik direktörünün açıklamalarının Siyonistleri öfkelendirdiğini ve Gazze’ye verdiği destek nedeniyle Guardiola’ya büyük baskılar uygulandığını belirtti.

Guardiola şöyle dedi:“Filistin’de ya da Ukrayna’da olanlara baktığınızda, insanların artık insanlıkla bir bağının kalmadığını düşünüyorsunuz. İnsanlığın yokluğu, Gazze’de çocuklara yönelik soykırımı durdurmak için hiçbir şey yapılmamasına neden oluyor.”

"Muqata'a" (Boykot) adlı site, futbolda sponsorluklar, federasyonlar ve kulüplerin genellikle İsrail karşıtlarını cezalandırdığı bir endüstride, Guardiola’nın Filistin davasıyla açık bir şekilde aynı safta durmasının, güçlü ve insani bir duruş olduğunu yazdı.