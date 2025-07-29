Haşdi Şabi, Hemrin Dağı'nı teröristlerden temizliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak medyasına göre, Haşd Şabi direniş grubunun Diyala vilayetindeki operasyonlar komutanlığı, Hemrin Dağları'nda IŞİD unsurlarına karşı yeni operasyon başlattı.

Bu operasyonun ana hedefinin bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi.

Haşdi Şabi, operasyonun terör inlerinin bombalanmasıyla başladığını ve halen devam ettiğini duyurdu.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 8 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.