Kanada: Filistin Devleti'ni gelecek Eylül ayında tanıyacağız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin eylül ayında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunda Filistin Devleti’ni resmen tanımaya yönelik adım atacağını açıkladı.

Carney, yaptığı medya açıklamasında, “İki devletli çözüm şansı gözlerimizin önünde azalıyor” uyarısında bulunarak, Kanada’nın bu çözümün sahada uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde olduğunu vurguladı.

Başbakan, İsrail hükümetini doğrudan eleştirerek, “Kanada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde insani bir felakete yol açmasına izin vermesini kınıyor” dedi.

Kanada’nın bu girişimi, Fransa ve Birleşik Krallık’ın daha önce benzer açıklamalar yapmasının ardından geldi.

Fransa, Kanada’nın adımını memnuniyetle karşılarken, “Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Paris yönetimi, yaklaşan BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını açıklarken, Londra ise bu tanımanın İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını durdurmasına bağlı olduğunu belirtti.