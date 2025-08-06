İran Balistik Füze Saldırılarının Yol Açtığı Hasarın İyileştirilmesi İçin İsrail'de Yenilenme Planında Anlaşma Sağlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Haziran ayında Maliye, İçişleri ve İskân Bakanlıklarının talimatıyla kurulan komite, haftalar süren duraksama ve mülkiyet hakları konusundaki anlaşmazlıklardan sonra yeniden yapılanma sürecini hızlandıracak planı onayladı. Plan kapsamında, ağır hasarlı binaların yanı sıra hasar görmemiş binaların da kentsel dönüşüm projelerine dahil edilmesiyle bölgenin bütüncül olarak yenilenmesi hedefleniyor.

Komite, binaları hasar durumlarına göre "kırmızı" (oturulamaz), "turuncu" ve "sarı" (onarılabilir) ve "yeşil" (hasarsız) olarak sınıflandırdı. Projede %80 oranında hasarlı binalar, %20 oranında ise sadece uzman onayıyla seçilen hasarsız binaların dönüşümü öngörülüyor. Ancak, özellikle mülkiyet hakları konusunda çözüm bulunması sürecin uygulanmasını geciktirebilecek. Komitenin önerdiği, bir alandaki tüm bina sakinlerinin %51 onayıyla projelerin hayata geçirilmesi önerisi yerine, her bina için ayrı ayrı %51 onay zorunluluğu kabul edildi. Yenilenme planının uygulanacağı yüksek nüfuslu bölgeler şimdiden belirlenmiş olup, hedef İran füzelerinin vurduğu alanlarda hızlı ve dayanıklı yapılaşma sağlamak.

İran balistik füze saldırıları, İsrail’de çok sayıda can ve mal kaybına yol açtı. Bu saldırılar, Tel Aviv gibi şehirlerde binaların tamamen yıkılmasına ve geniş çaplı hasarlara sebep oldu. İsrail, saldırılar karşısında savunma sistemlerini güçlendirmeye çalışırken, yeniden inşa sürecini hızlandırmak için bürokratik engelleri aşmayı amaçlıyor.