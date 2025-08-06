Lübnan Yüksek Şii Meclis Başkan Yardımcısından Hükümete Sert Eleştiriler: “Halkın Silahını Almak ve Devleti Kuşatmak Kabul Edilemez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Yüksek Şii Meclis Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Hatib, yayımladığı mesajda, ülkenin teslimiyete zorlandığını, hükümetin ise dış güçlerin taleplerine uyduğunu ileri sürdü. Hatib, 1982’deki işgal ile kıyaslayarak bugün benzer bir baskı ve teslimiyet senaryosunun tekrarlandığını savundu. Hükümetin halkın mağduriyetine çözüm üretemediğini, yıkılan evlerin onarılmadığını ve kamu hizmetlerinin yetersiz kaldığını dile getirdi. Ayrıca Hatib, silahların toplanması tartışmalarını dış müdahalelere boyun eğme olarak değerlendirerek buna karşı çıktı. Cumhurbaşkanı’na da seslenen Hatib, devletin halka karşı sorumluluklarını yerine getirmediği eleştirisinde bulundu. Mesajında ulusal onurun korunması ve direnişin sürdürülebilmesi için ortak ve kararlı bir duruş gerektiğini vurguladı.