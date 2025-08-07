Almanya, NATO’nun Ukrayna’ya Silah Sağlama Planında Ne Rol Oynuyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’nın Batılı destekçileri bu ülkeye silah sağlamak için yeni bir süreç başlattı. Yakında kabul edilmesi beklenen yeni bir plana göre, NATO bünyesinde özel bir fon oluşturulacak ve bu fondan Amerikan silahlarının Ukrayna’ya tedariki finanse edilecek. Almanya bu süreçte önemli bir rol oynayacak. Almanya, yalnızca gelişmiş silahları Kiev’e sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer Avrupa ülkeleriyle çok taraflı iş birliklerinde de aktif rol oynuyor.

Almanya, özellikle Ukrayna’nın hava savunma sistemlerini güçlendirmek için gelişmiş silahlar göndermesiyle, bu ülkeye verilen askeri desteğin temel taşlarından biri haline geldi. Bu durum NATO ile Rusya arasındaki gerilimi daha da artırdı. Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun (Ramstein) son toplantısında, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya daha fazla hava savunma sistemi ve mühimmat sağlayacağını açıkladı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise, ABD’nin yeni silah gönderme girişimini ve bu yardımların Avrupalı müttefikler tarafından finanse edilmesini desteklediklerini belirterek, Almanya’nın bu yeni yaklaşımda kararlı bir rol üstleneceğini söyledi. Merz ayrıca, “Bu sadece Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın güvenliğinin de yararınadır.” ifadelerini kullandı.Yeni NATO planı kapsamında Almanya, hem doğrudan silah sağlayıcısı hem de Amerikan silahlarının finansman ortağı olarak kilit bir rol üstleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz 2025’te Hollanda’nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi’nde bu yeni yaklaşımın ilkelerine ilişkin mutabakata vardılar. Ancak detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Trump’ın amacı, askeri yardım maliyetlerini müttefikler arasında eşit şekilde paylaşmak. Trump bu konuda şunları söylemişti: “Bir anlaşma yaptık, buna göre (Avrupa ülkeleri) silah alacaklar ve bunun bedelini kendileri ödeyecekler.”

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Amerikan silahları ücretsiz olarak Ukrayna’ya gönderiliyordu. Ancak Trump’ın Washington’un bu desteği sürdürmeyi reddetmesiyle birlikte, artık NATO’nun Avrupalı müttefiklerinin yeni oluşturulan bu fona gönüllü bağışlarla katkı sunmaları bekleniyor. İlk etapta yaklaşık 10 milyar dolarlık bir fon oluşturulması planlanıyor. Haziran ayında, ABD Savunma Bakanlığı kısa bir süreliğine Ukrayna’ya Patriot mühimmatı teslimatını durdurdu, ancak daha sonra yeniden başlattı. Almanya da bu plan çerçevesinde daha fazla Patriot sistemiyle katkıda bulunuyor ve karşılığında ilk kez ABD’den yeni üretim sistemleri alacak. Bu planın ilk adımı olarak, Alman ordusu önümüzdeki günlerde daha fazla füze rampası teslim edecek. Almanya Savunma Bakanlığı’na göre, diğer parçalar da iki ila üç ay içinde gönderilecek. Almanya bu süreçte, bakım için ayrılmış mevcut Patriot sistemlerini Ukrayna’ya gönderecek. Bunun karşılığında Almanya, ABD’den yeni üretim modern Patriot sistemlerini alan ilk ülke olacak. Almanya bu alımın maliyetini de üstlenecek.

İlk planda, iki adet Patriot sistemi doğrudan ABD’den satın alınıp Ukrayna’ya teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak stok eksikliği nedeniyle Almanya, şu an elindeki 9 sistemden 2’sini ön ödeme ile Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor. NATO üyesi birçok ülke şimdiden Ukrayna için Amerikan silahları alma niyetlerini açıkladı. İlk taahhüt Hollanda tarafından yapıldı. Hollanda, 4 Ağustos’ta, NATO’nun yeni planı kapsamında 500 milyon avro değerinde Amerikan silahı sağlayacağını açıkladı. Bu paket Patriot hava savunma sistemi için yedek parçalar ve füzeleri içeriyor. Ardından İsveç, Danimarka ve Norveç de Amerikan silahlarını satın alma niyetlerini duyurdu. İsveç Savunma Bakanlığı, bu üç Kuzey Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya toplamda 500 milyon dolar (yaklaşık 433 milyon avro) değerinde askeri ekipman göndermeyi planladıklarını açıkladı. İsveç ayrıca, bu yardım kapsamında Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık yeni bir savunma paketi tahsis edeceğini ve bu fonun ABD’den silah alımında kullanılacağını belirtti. Yardım paketi, Patriot hava savunma sistemine ait füzeler, tanksavar silahlar, mühimmat ve yedek parçaları içerecek.

İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson şunları söyledi:“ABD’nin Ukrayna’ya, özellikle Patriot sistemleri gibi hava savunma sistemleri gönderme kararını ve NATO’nun bu yardımları koordine etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.”Danimarka da yeni silah sağlama planına katıldı. Danimarka Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu ülke de bu inisiyatif kapsamında ilk aşamada 90 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Rusya, bu gelişmelere sert tepki göstererek, bunları provoke edici ve ulusal güvenliğine tehdit olarak değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya gönderilen her türlü silahın Rus ordusu için meşru hedef olacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, bu yardımların savaşı daha da kızıştıracağını ve gerginliği artıracağını belirtti. Bazı Rus analistler ise, NATO üslerine saldırı ya da nükleer karşılık gibi daha sert tepkilerin olasılığını dile getirdiler; ancak bu görüşler henüz resmi açıklamalar değil.