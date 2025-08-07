Amerikalıların İsrail’e Desteğinde Eşi Görülmemiş Azalma; Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ancak son yıllarda, ABD halkı arasında İsrail’e verilen destek önemli ölçüde azalmıştır. Bu değişim özellikle genç nesiller ve bazı siyasi gruplar arasında belirgindir ve bölgesel gelişmeler, ABD iç siyaseti ve sosyal değerlerdeki değişimlerin etkisiyle şekillenmiştir.

Gallup tarafından 7-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan son anket, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine desteğin en düşük seviyeye indiğini ve Amerikan vatandaşının sadece %32’sinin bu eylemleri desteklediğini göstermektedir. Ayrıca, İsrail’in İran’a karşı askeri saldırısını destekleyenlerin oranı %38’de kalmıştır.

Geçmişte İsrail’e destek genellikle %60’ın üzerindeyken, bu oranlarda büyük bir düşüş yaşanmıştır.

Yaş gruplarına bakıldığında, 18-34 yaş arasındaki gençlerde destek oldukça düşüktür ve sadece %9’u Gazze’deki soykırım politikasını desteklemektedir. 55 yaş üzerindekiler arasında bile destek %50’nin altına inmiş ve bu durum eşi görülmemiştir.

Pew Research Center’ın 2025’te yaptığı başka bir anket ise Amerikalıların %55’inin İsrail’e karşı olumsuz görüşe sahip olduğunu, 2020’de ise bu oranın %41 olduğunu ortaya koymuştur.

İsrail’e desteğin azalmasının başlıca nedenlerine gelince:

• İnsan Hakları Bilincinin Artması bu sebeplerden biridir.

Sosyal medya aracılığıyla erişilen bilgi ve görüntüler, özellikle Gazze ve Batı Şeria’daki sivil kayıplar, kadın ve çocuklara yönelik acılar, Amerikalılar arasında olumsuz duyguları artırmıştır. İsrail’in insan hakları ihlalleri, yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşim bölgelerinin bombardımanı gibi uygulamaları, rejimin meşruiyetine zarar vermiştir.

• Demografik ve Politik Değişimler, bu sebeplerden bir diğeridir.

Genç nesiller, özellikle Z ve Y kuşakları, önceki nesillere kıyasla farklı değerlere sahiptir ve sosyal adalet ile insan haklarına daha fazla önem verirler. Demokratlar arasında, özellikle ilerici kanatta, Filistin politikaları nedeniyle İsrail’e eleştiriler artmıştır. Bu gruplar, ABD’nin koşulsuz İsrail desteğinin demokratik değerlerle uyumlu olmadığını savunmaktadır.

• Bölgesel Gelişmeler ve İsrail’in İran’a Saldırısı ise Siyonist rejime verilen desteğin azalmasındaki bir diğer nedendir.

Haziran 2025’te İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve ABD’nin açık desteği, ülkede geniş eleştiriler doğurmuştur. Özellikle İran’da yaşanan sivil kayıpların ortaya çıkması, bu desteğin gereksiz ve tehlikeli olduğu algısını güçlendirmiştir.

• Siyonist rejimin destek kaybının bir diğer nedeni ise ABD İçindeki Siyasal Baskılardır.

Seçim rekabetleri ve Michigan gibi önemli eyaletlerdeki Arap ve Müslüman toplumların etkisi, İsrail’e koşulsuz desteği hassas bir konu haline getirmiştir.

Bu durumun sonuçları da vardır:

• Kamuoyundaki destek azalması, Amerikalı politikacıların İsrail’e verilen askeri ve mali yardımları gözden geçirmesi için baskı yaratabilir. Bu, İsrail’e yıllık 3.8 milyar dolarlık yardımların azaltılması ya da daha sıkı koşulların getirilmesi anlamına gelebilir.

• ABD’nin İsrail’e desteğinin azalması, İsrail’in uluslararası arenada daha fazla izole olmasına yol açabilir. Avrupa’da da İsrail’e destek azalmaktadır. Bu durum, İsrail karşıtı “Yatırımların Durdurulması ve Boykot- BDS” hareketinin güçlenmesine ve İsrail’e yönelik ekonomik ve siyasi baskıların artmasına neden olabilir.

Bununla birlikte, ABD’de İsrail yanlısı lobilerin ve üst düzey yetkililerin, Filistin ve Batı Asya’daki İsrail rejiminin suçlarını desteklemeye devam ettiklerini ve ABD’nin genel politikalarının İsrail lehine değişmesini belirsiz bir geleceğe ertelediklerini unutmamak gerekir.