Siyonist Ordu’nun Microsoft Verilerini Casusluk İçin Kullandığı Ortaya Çıktı

7 Ağustos 2025 - 17:00
News ID: 1715288
İngiliz The Guardian gazetesi, Siyonist rejim ordusuna bağlı 8200. Birlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Microsoft’un bulut platformu Azure verilerinin, Batı Şeria’daki Filistinliler hakkında geniş çaplı bir veri tabanı olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Haberde, bu verilerin şantaj, keyfi gözaltılar ve hatta öldürme eylemlerini haklı çıkarmak gibi amaçlarla kullanıldığı belirtildi. Ayrıca bu bilgilerin, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki askeri operasyonlarının planlanmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Microsoft şirketinin bir sözcüsü ise habere tepki göstererek, 8200. Birlik tarafından depolanan verilerin içeriğine dair bilgiye sahip olmadıklarını iddia etti.Bu ifşaatlar, Siyonist rejimin Filistin halkını baskı altına almak ve kontrol etmek için Batılı teknolojileri istismar etmesine dair endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

