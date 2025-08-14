Yemen’den İsrail’e hipersonik füze saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, Tel Aviv’deki Lid (Ben Gurion) Havalimanı’nı hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu saldırıda “Filistin 2” isimli hipersonik füze kullandıklarını açıkladı.

Gazze’ye destek ve işgalin işlediği suçlara karşı misilleme olarak tanımlanan operasyonun, İsrail saldırganlığı durdurulana kadar Yemen’in sürdüreceği operasyonlarda yeni bir tırmanış olduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını belirterek, “Milyonlarca Siyonist sığınaklara kaçtı ve havalimanı operasyonları askıya alındı.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada operasyonun, “mazlum Filistin halkına destek” ve “Gazze Şeridi’nde İsrail düşmanının işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına karşılık” olduğu kaydedildi.

İsrail medyası da günün erken saatlerinde havalimanı yakınlarında patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, “Gazze’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini” belirterek, Filistin direniş gruplarının “düşmanın Gazze’yi işgal etme ve halkını yerinden etme planlarını boşa çıkaracaklarına” duydukları güveni ifade etti.

Yemen’in operasyonlara bağlılığını yineleyen açıklamada, Ensarullah’ın “saldırılar durdurulana ve Gazze’ye yönelik abluka kaldırılana kadar füze saldırılarını ve diğer askeri eylemleri sürdüreceği” bildirildi.

Açıklama, “Zafer elde edilene kadar tüm imkânlarımızla sizinle ve yanınızda olacağız.” sözleriyle tamamlandı.