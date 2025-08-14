Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu Aklını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu belirterek, Netanyahu'nun "çok ileri gittiğini" ve "aklını kaybettiğini" söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç" seviyede olduğunu belirtti.

Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu vurgulayan Luxon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, uluslararası toplumun çağrılarını göz ardı ettiğini söyledi.

Luxon, "Netanyahu bence çok ileri gitti. Bence aklını kaybetti." dedi. İsrail'in insani yardımların Gazze'ye serbestçe ulaştırılması konusundaki çağrıları da dikkate almadığını hatırlatan Luxon, bu durumun Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.