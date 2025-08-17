Netanyahu'nun ‘Büyük İsrail’ Açıklamasına İslam Ülkelerinden Tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 31 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" ile ilgili açıklamasını kınayarak, "Bu açıklamalar, uluslararası hukuk kurallarının ve istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerinin ciddi şekilde hiçe sayıldığını, açık ve tehlikeli bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Arap ulusal güvenliğine, devletlerin egemenliğine, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." açıklamasını yaptı.

‘İSRAİL BÖLGESEL GÜVENLİĞE DOĞRUDAN TEHDİT’

İsrail'in "E1" bölgesindeki yerleşim planını ve Filistin devletinin kurulmasını reddetmesine ilişkin ortak açıklamada şu vurgu yapıldı: "İsrail (İşgalci Güç) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde 'Büyük İsrail' ile ilgili İsrail medyasında verilen açıklamalarını en güçlü şekilde kınarlar. Bu açıklamalar, uluslararası hukuk kurallarının ve istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerinin ciddi şekilde hiçe sayıldığını, açık ve tehlikeli bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Arap ulusal güvenliğine, devletlerin egemenliğine, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.” Bu bağlamda, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, bilhassa ABD, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, acil önlemler almaya çağrıldı/aydınlık