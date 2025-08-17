Danimarka Başbakanı: Netanyahu Bir Sorun Haline Geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Danimarka Başbakanı Frederiksen, Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "bir sorun" olarak niteledi. Ülkesinin İsrail üzerinde siyasi baskı kurmak istediğini belirten Frederiksen, bu konuda AB ülkelerinden henüz destek bulamadıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Frederiksen, ülkesinde yayımlanan bir gazeteye verdiği röportajda, İsrail'e karşı baskıyı artırma niyetlerini dile getirdi.

Frederiksen, Siyonist İsrail'in politikalarına ilişkin endişelerini şu sözlerle dile getirdi: "Netanyahu artık kendi başına bir problem haline geldi. İsrail çok ileri gitmeye başladı."

Frederiksen, ülkesinin "Gazze savaşı" için İsrail üzerinde baskı kuracağını belirterek, Gazze'de yaşanan "kesinlikle korkunç ve felaket" niteliğindeki insani durum ile Batı Şeria'daki yeni yerleşim projelerini sert bir şekilde eleştirdi.

Danimarka'nın bu sorunu çözmek için farklı seçenekleri masaya yatırmak istediğini kaydeden Frederiksen, "Hiçbir şeyi önceden dışlamıyoruz. Rusya'da olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi yaratacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz" dedi. Frederiksen, "yerleşimcilere, bakanlara veya hatta İsrail'e karşı siyasi baskı ve yaptırımlar" gibi seçenekleri değerlendirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Danimarka'nın, İsrail üzerinde baskı kurma çabalarına rağmen AB ülkelerinden henüz destek bulamadığı belirtildi. Öte yandan, Danimarka, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan ülkeler arasında yer almıyor.