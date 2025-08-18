İsrail televizyonu: Yemenliler kararlı, saldırılar etkisiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Kanal 14 televizyonu, Yemen ile İsrail arasındaki devam eden çatışmaların bazı sonuçlarının niteliğini aktardı.

Haberde, İsrail’in Yemen’deki altyapıya yönelik saldırılarının Yemenlilerin kararlılığını büyük ölçüde etkilemediği, Yemenlilerin bu saldırıları “İsrail’e karşı savaşın ve Gazze’ye verilen desteğin olası bir bedeli” olarak gördükleri belirtildi.

Haberde mevcut durumun taraflar arasında “vur-kaç savaşı”na benzediği ifade edildi. Buna göre, İsrail tesisleri ve altyapıyı hedef alırken, Yemenliler bu yapıları onarıp yeniden işler hale getiriyor ve bu döngü sürekli tekrar ediyor.

Kanal, Yemenlilerin bu saldırılarla başa çıkmada yüksek bir esneklik gösterdiğini, bunun da savaşı sürdürme konusundaki kararlılıklarını yansıttığını kaydetti.

Haberde, kanalın kaynaklarına dayandırılarak, altyapı onarım ekiplerinde görev yapan en küçük işçiden liderlerine kadar Yemenlilerin “yüksek bir moral” taşıdığı ve “ortak bir tutumda birleştiği” aktarıldı. Bu tutumun “Gazze’ye destek vermeye, ya zafere ulaşana ya da şehit olana kadar devam etmek” olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Yemen halkının, “İsrail’e karşı savaşın sürdürülmesini ve İsrail’in ortadan kaldırılmasını geri adım atılamaz bir hedef olarak gördüğü” vurgulandı.

Bu haberin, İsrail’in Yemen’e yönelik saldırıları etkili göstermeye çalışan artan söylemleri eşliğinde geldiği kaydedildi. Ancak mevcut verilerin, Yemenlilerin bu saldırılar karşısında direnmeye devam ettiğini ve bunları İsrail’e karşı yürüttükleri büyük mücadelenin bir parçası olarak değerlendirdiklerini ortaya koyduğu ifade edildi.

Gelişmelere ilişkin yorumlarda, Yemen’in tutumunun, halkın ve ordunun güçlü bir iradesini yansıttığı; buna karşılık İsrail’in Yemenlilerin iradesini kırmadaki başarısızlığını gerekçelendirmek için medya kampanyasını yoğunlaştırmaya devam ettiği bildirildi.