İranlı milletvekili: Avrupa ve ABD füzelerimizin hedefinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Newsweek’in aktardığına göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi ve eski Devrim Muhafızları generali Emir Hayat Mukaddem, ülkesinin füzelerinin Avrupa’yı vurabileceğini ve ilerleyen dönemde ABD şehirlerini de hedef alabileceğini bildirdi.

Açıklamalar, Tahran ile Batılı hükümetler ve İsrail arasındaki gerilimlerin, yaptırımlar ve askeri eylemlerle tırmandığı bir dönemde geldi.

Emir Hayat Mukaddem, pazar günü İran medyasına yaptığı açıklamada, Tahran’ın yirmi yıldır uzun menzilli saldırı kabiliyetleri geliştirdiğini belirtti. “Belki bir sonraki füzemiz doğrudan Washington’u vuracaktır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa ve ABD’ye yönelik füze menzili açıklamaları

Hayat Mukaddem, İran’ın mevcut füzelerinin Avrupa’nın tamamını vurabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. “Şu anda tüm Avrupa ülkeleri menzilimizdedir. Mevcut füzelerimizle Fransa, Almanya, İngiltere ve Batı ile Doğu Avrupa’nın tamamını vurabiliriz.” dedi.

Milletvekili ayrıca, İran donanmasına ait gemilerin ABD şehirlerine olan mesafeyi azaltabileceğini belirtti. Washington ve New York gibi şehirlerin 10 bin kilometre (yaklaşık 6.200 mil) uzaklıkta olduğunu, ancak İran gemileriyle bu mesafenin yaklaşık 2 bin kilometreye (yaklaşık 1.240 mil) düşürülebileceğini ifade etti.

Yaptırımlar ve “snapback” mekanizması

Hayat Mukaddem, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler’in “snapback” mekanizmasını devreye sokma ihtimaline de değindi. Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam iş birliği yapmaması halinde bu ay içinde askıya alınan yaptırımların yeniden devreye alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Milletvekili, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana yaptırımların en yüksek seviyeye ulaştığını ve ülkesinin zaten uygulanabilecek en ağır tedbirlerle karşı karşıya kaldığını belirtti. “Ülkemize uygulanabilecek tüm yaptırımlar zaten uygulanmıştır.” dedi.