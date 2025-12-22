BM Raportörü Rajagopal: Gazze’de Ateşkes Yok, Bombardıman Ve Abluka Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler’in barınma hakkı ve zorla yerinden edilmeler konusunda görevli Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze’deki duruma ilişkin yaptığı son değerlendirmede, uluslararası kamuoyuna sunulan “ateşkes” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Rajagopal, sahadan gelen verilerin İsrail’in bombardımanlarını aralıksız sürdürdüğünü ve Gazze üzerindeki ağır ablukanın devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze’ye insani yardım girişlerinin ciddi biçimde kısıtlandığını belirten Rajagopal, bu durumun özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Sağlık altyapısının hedef alınması ve temel yaşam malzemelerine erişimin engellenmesiyle birlikte, bölgede insani felaketin daha da derinleştiğini vurguladı.

BM Raportörü, uluslararası hukuka göre sivillerin korunmasının ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, mevcut uygulamaların açık bir ihlal anlamına geldiğini kaydetti. Rajagopal ayrıca, uluslararası toplumun yalnızca açıklamalarla yetinmemesi gerektiğini, Gazze’deki saldırıların durdurulması ve ablukanın kaldırılması için somut ve etkili adımlar atmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Gazze’de yaşananların “geçici bir kriz” olarak sunulamayacağını dile getiren Rajagopal, süregelen bombardıman ve yardım engellemelerinin, Filistin halkını toplu cezalandırmaya maruz bırakan bir politikanın parçası olduğunu belirterek, hesap verilebilirlik çağrısını yineledi.