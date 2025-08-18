İsrail ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,5 daraldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geriledi. Bloomberg'in haberine göre İran’la savaş nedeniyle birçok şirket kapandı.

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu, mevsimsel etkilerden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yıllık bazda yüzde 3,5 düştüğünü açıkladı.

Bu oran, Bloomberg’in altı ekonomistle yaptığı ankette öngörülen yüzde 0,2’lik büyüme beklentisinin de altında kaldı.

Bürodan yapılan açıklamada, savaşın özel tüketim harcamalarını yüzde 4,1 oranında azalttığı, sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 12,3 gerilediği belirtildi.

Kişi başına düşen gelirde düşüş

İş dünyasına ait üretim, ikinci çeyrekte yüzde 6,2 küçüldü. Kişi başı milli gelir de yüzde 4,4 gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine indi.

İsrail merkez bankası bu yıl için yüzde 3,3 büyüme tahmininde bulunmuştu. Ancak geçen hafta Maliye Bakanlığı tahminini yüzde 3,1’e düşürdü.

Gazze'deki soykırım harekatı ek yük getiriyor

Bloomberg, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım harekaıtnın da ekonomiye ağır yük getirdiğini vurguladı. On binlerce yedek askerin orduya çağrılmasının işgücü piyasasında kayıplara yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan Mazrahi Tefahot Bankasının kıdemli piyasa ekonomisti Ronen Menahim, İsrail Merkez Bankasının savaşın etkilerini 80 milyar şekellik kayıp olarak hesapladığını belirtti.

Menahim, “Bu rakamlar söz konusu açığın kapanmasına işaret ediyor,” dedi. Ayrıca, açıklanan verilerin merkez bankasının çarşamba günü alacağı faiz kararını etkilemeyeceğini ifade etti.