Şeyh Hammud: Direnişin silahsızlandırılması asla kabul edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın Baalbek kentinde, Basil Esed Kültür ve Sosyal Merkezinde düzenlenen etkinlikte Dünya Direniş Âlimleri Birliği Başkanı Şeyh Mahir Hammud konuşma yaptı.

Etkinlik, 2006 Temmuz Direnişi Zaferi’nin on dokuzuncu yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirildi. Bölgeden milletvekilleri ile siyasi, sosyal ve kültürel şahsiyetler de katılım gösterdi.

“Silah ümmetin evlatlarının elinde olmalı”

UNews'in aktardığına göre Şeyh Hammud, direnişin silahsızlandırılmasına yönelik talepleri reddederek, “Direnişin silahsızlandırılması asla kabul edilemez,” dedi.

Hammud, silahların “Amerikan yönetimiyle çıkar ilişkisi kuran rejimlerin değil, ümmetin onurlu evlatlarının elinde olması gerektiğini” vurguladı.

Arap rejimlerine tepki

Hammud, bölgedeki Arap rejimlerinin ABD ile yaptıkları milyarlarca dolarlık anlaşmaları sert sözlerle eleştirdi. Bu paraların “boşa harcanmadığını, aksine siyasi ve ekonomik boyun eğdirme sürecinin parçası olduğunu” belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından kurulan bazı Arap devletlerinin Batılı sömürgecilerin gözetiminde ortaya çıktığını söyleyen Hammud, Suriye’nin bu süreçten farklı durduğunu, direnişi desteklediğini ve bunun bedelini Amerika'nın baskılarıyla yüzleşerek ödediğini kaydetti.

“Direniş yeni gerçeklikler dayatır”

İsrail ile mücadeleye değinen Hammud, Lübnan ve Gazze’deki direniş zaferlerini “olağanüstü” olarak niteledi:

“Yüzlerce mücahit, en gelişmiş askeri ve istihbarat desteğine sahip İsrail güçlerine karşı direnç göstermeyi başardı.”

Hammud, “Müslüman doğrudan çatışmada daima galiptir. Düşman ise Amerikan desteğine, teknolojik üstünlüğe ve hain tuzaklara güvenmektedir,” diye konuştu.

Şeyh Mahir Hammud, sözlerini “Tarih dengelerin değişebileceğini göstermiştir. Direniş, hangi baskı ve zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, yeni gerçeklikler dayatmayı başarır,” ifadeleriyle tamamladı.