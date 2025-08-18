ABD elçisi Barrack: Hizbullah’la ilgili karar Lübnan’a ait

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Jozef Aun ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Barrack, görüşmenin Aun'u “ileriye dönük attığı büyük adımlardan dolayı tebrik” etmeye odaklandığını belirtti.

Barrack, “Önümüzdeki haftalarda ilerleme göreceğiz. Bu, Lübnan halkı ve komşu ülkeler için daha iyi bir yaşam anlamına gelecek. Sonrasında Lübnan ile çevresindeki ülkeler arasında farklı bir diyalog biçimi için yol haritası ortaya çıkacak,” dedi.

İsrail’den karşılık bekleniyor

Amerikalı elçi, Lübnan’ın attığı adımların karşısında İsrail’in de adım atması gerektiğini söyledi: “Karar Lübnan’a aittir ancak bu süreç İsrail’in işbirliğini de gerektiriyor. Lübnan hükümeti ilk adımı attı, şimdi sıra İsrail’de.”

Barrack ayrıca, “Ortada İsrail’e yöneltilmiş yeni bir Amerikan önerisi yok. Biz, ihlal edilmiş bir anlaşmayı hayata geçiriyoruz,” diye konuştu.

Hizbullah’a dair açıklama

Hizbullah’ın silah bırakmayı reddetmesiyle ilgili soruya yanıt veren Barrack, “Herhangi bir tehdit düşünmüyoruz. Hizbullah’la ilgili mesele Lübnan’ın iç kararıdır. Bizim rolümüz sadece rehberlik etmek,” ifadelerini kullandı.

Direnişin silahsızlandırılması kararı

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, 5 Ağustosta yaptığı açıklamada, “silahın sadece devletin elinde olması” konusunu görüşen bakanlar kurulunun, Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar uygulanabilir bir plan hazırlama görevi verdiğini açıklamıştı. Planın en geç 31 Ağustosta Bakanlar Kuruluna sunulması gerekiyor.

7 Ağustosta yapılan oturumda ise hükümet, ABD elçisinin sunduğu belgenin önsözündeki hedefleri onayladı. Fakat Enformasyon Bakanı Paul Morkos, “Ayrıntılar henüz görüşülmedi, bunlar ordunun hazırlayacağı uygulama planıyla birlikte ele alınacak,” demişti.