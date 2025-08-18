İsrail, güney Lübnan’da işgali derinleştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail, güney Lübnan’daki işgalini yeni askeri noktalar kurarak genişletiyor. Adeyse çevresinde Tel el-Mahafir’de kurulan askeri noktanın ardından Kefr Kila yakınlarında, sınır hattındaki duvarın yanına yeni bir merkez inşa edildi. Böylece İsrail’in işgali altındaki noktaların sayısı beşten yediye çıktı.

18 Şubat’ta sağlanan ateşkesten bu yana İsrail, sınır hattında beton duvarlar örerek Adeyse'nin kuzey girişinden Misgav A'am karşısına ve Kefr Kila duvarına kadar uzanan yeni kapalı hatlar oluşturdu.

İşgal genişliyor, alan büyüyor

El-Ahbar gazetesine konuşan konuyu yakından takip eden kaynaklara göre İsrail, güneyde yaklaşık 14 kilometrelik alanı ya doğrudan işgal altında tutuyor ya da tehlikeli tampon bölgelere dönüştürüyor.

Ateşkesin sağlandığı gün bu mesafe yaklaşık 11 kilometreydi. Şubat ayında “beş nokta” ve tampon bölgelerin toplam alanı 10 kilometre 170 bin metrekareydi. Bugün bu alan daha da genişledi.

İsrail’in ihlal ettiği ve Lübnan’ın mavi hat üzerinde ihtilaflı gördüğü 13 nokta ise toplam 485 bin metrekareyi buluyor.

İşgal öncesinde sürekli ihlal edilen bölgeler de 736 bin metrekareye ulaşıyordu. Özellikle Markaba ile Hula arasında, el-Hammams tepesinde ve Mahafir bölgesinde yapılan genişletmeler bu alanı daha da büyüttü.

İşgalci rejim köylüleri hedef alıyor

İsrail, sınır boyunca üç kilometre derinliğe ulaşan kapalı bir güvenlik hattı kurmuş durumda. Geçen hafta bir İsrail insansız hava aracı, Şebaa yakınlarında Seddane Dağı’ndaki tarlasını kontrol eden çoban Hıdır Atvi’yi hedef aldı.

İHA önce ses bombası, ardından da harita içeren bir broşür bıraktı. Broşürde dağın batı sınırı kırmızıyla işaretlenerek “yasaklı güvenlik bölgesi” ilan edildi.

Kaynaklar, BM Barış Gücü (UNIFIL) ile ateşkes komitesinin Atvi’nin sürülerini tahliye etmesi için devreye gireceğini, ancak çobanın bir daha bölgeye dönmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Şebaa ve Kefr Şuba da hedefte

İsrail, daha önce Şebaa ve Kefr Şuba çevresinde de benzer yasak bölgeler oluşturdu. Buralara giren çiftçiler ve çobanlar doğrudan saldırıya uğruyor.

Şebaa Belediyesi üyesi ve Mülkiyet Komitesi Başkanı Hıdır Hamdan, el-Ahbar’a, “İsrail, kırmızı hatla çevirdiği bu bölgeleri güvenlik bahanesiyle işgal ederek tümüyle kontrol altına almak istiyor,” dedi.

Hamdan, Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunmaya çağırarak, işgalin durdurulması için uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurguladı.